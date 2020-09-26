錢政弘日前在節目「醫師好辣」上分享，自己有名46歲的女病患，有長期便秘困擾，且容易出現腹脹、想要一直放屁等症狀，就醫檢查後才發現，自己是「先天結構異常」，腸子長度是別人的1.5倍。(圖擷取自醫師好辣YT頻道)

你也有長期便秘困擾嗎？肝膽腸胃科醫師錢政弘日前就分享，一名46歲的OL有長期便秘困擾又容易脹氣，導致體內氣體多，但礙於工作關係只能忍著屁意。最後受不了就醫檢查後才發現自己竟是「先天結構異常」，腸子長度是別人的1.5倍。

錢政弘日前在節目「醫師好辣」上分享，自己有名46歲的女病患，從國中開始就有便秘困擾長達20幾年，且容易出現腹脹、想要一直放屁等症狀，但由於工作關係，必須久站銀行櫃檯前，每天只能忍著屁意，所以導致腹部腫脹非常不舒服，她也看過醫生，服用軟便劑幫助排便，但試過多種藥物仍無解。

這名OL擔憂自己腸內病變，於是在看診時要求做大腸鏡檢查，但錢政弘說，在檢查過程中並沒有發現阻塞，也沒有息肉或是癌症等症狀，只有宿便較多的問題。但妙的是錢政弘發現該名病患腸子特別長，「整個內視鏡全部進去了，才勉強看到盲腸的地方。」因此她將病患轉介至大腸直腸外科。

而大腸直腸外科醫師便替她安排了「下消化道攝影」檢查，果然發現該病患腸子長度長達230多公分，比正常人的150公分硬生生多出了1.5倍。醫師隨後便判斷，該病患是「天生構造異」才會導致有上述症狀出現。後來外科醫師替她開刀，將多於腸子切除，身體情況才有所改善。

最後，錢政弘也分享5種排出的氣味，來分辨腸內異樣。若聞到「臭腐肉味」，是腫瘤組織糜爛，通常是癌症。若腐爛組織出血，血液被細菌分解，屁味聞起來則有「魚腥味」；含硫食物吃太多，像是花椰菜、大蒜等重口味食物，排出的屁則有「臭雞蛋味」；當腸道有細菌感染時、腹瀉時，屁味會有「臭水溝味」；最後，「糞臭味」則是平時蛋白質、肉類吃太多。

(中時新聞網)