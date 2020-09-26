雖然這波東北季風帶來水氣，但整體水庫水情仍不佳，目前從桃園、竹苗到中彰等北中部6縣市都亮起水情稍緊綠燈。本周三(9／30)與下周三(10／7)水利署與經濟部兩層級將召開水情會議商討對策，事先部署萬一降雨不佳時的對策。

目前桃園石門水庫蓄水率僅4成5，苗栗明德水庫更慘，不到3成，永和山水庫也只有5成多一些。因此新北林口、桃園、新竹、苗栗、台中與彰化北部，現在都已亮起「水情提醒」綠燈。相對高雄地區，水源仰賴地的高屏溪水量仍豐沛，水情較穩。

中北部水情較緊，水利署將於本周三召開水情會議，下周三再拉高到經濟部層級召開。水利署副署長王藝峰說，主要就是預推水情最不好時，各階段因應對策的決策點作法。不過他強調，目前全台供水到10月底前無虞，對未來降雨用水並不會感到特別憂心。

為因應11月份枯水期到來，水利署目前已偕同農田水利會進行農業灌溉節水，另外在科學園區、工業區9月也啟動工業節水5％行動，在生產尖峰減少或增加自給用水。

(中時 )