高雄市政府26日表示，國際組織「市長聯盟」官方網頁將台灣加入聯盟的城市國籍，包含高雄市在內的六都，都標示為「中國」。已透過管道，嚴正表達台灣不是中國的一部份，要求正名改回原來註冊的「中華台北」（Chinese Taipei）。

高巿府指出，為捍衛台灣在國際的主體性並避免引起不必要的政治紛爭，環保局已透過ICLEI東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心（ICLEI KCC），與ICLEI位於歐洲總部的祕書長GINO及行政副主管Eva取得連繫，嚴正表達台灣不是中國的一部份，要求一定要正名改回來，高雄市政府重申，不會接受國際社會或組織任何矮化台灣的作為。

高巿府新聞局長董建宏表示，我們原本註冊是什麼，就恢復原狀。拒絕接受片面的改變與矮化。

高巿府指出，國際組織「市長聯盟」官方網站內介紹高雄城市的網頁，可以明顯看出將高雄城市國籍標示為「中國」（China）。

「市長聯盟」是聯合國城市氣候高峰會於2014年9月所成立，目的是串聯全球各城市，以最大的努力以對抗氣候變遷的挑戰，由C40城市氣候變遷領導小組、地方政府永續發展理事會（ICLEI）和城市與地方政府聯盟（UCLG）等三大城市網合作組成。

高雄市自2006年起加入ICLEI組織，也是國內第1個ICLEI的會員城市，高雄市從加入ICLEI及參與國際組織之任何專案或競賽，均不是以「中國」註冊。

高雄市政府表示，基於捍衛台灣在國際上的主體性，有權利爭取自我權利，並要求該國際組織在世界各處發布的任何文件，均不得任意更改我們所代表的國家。

(中時 )