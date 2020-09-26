前高雄市長韓國瑜在任期間將「路平、燈亮、水溝通」當作重要政績，至今依舊是民眾關注焦點。日前高雄市議員黃捷表示，議會開議後，將針對路平與「5000個天坑」全力質詢。對此，有網友質疑，當初韓國瑜提「天坑」的時候，黃捷卻喊罷韓，那當初是在罷什麼？並嗆她雙標就該被罷免。
黃捷24日在臉書上發文指出，針對路平政策和陳其邁上任時提出的政策目標，她拜訪了高雄市土木技師公會理事長黃清和及監事方定成，進行相關意見交流，並表示議會開議後將會全力質詢，監督市府完成政策目標，為市民的安全嚴格把關。
對此，臉書粉專「韓黑父母不崩潰」今(26日)發文質疑黃捷，當初韓國瑜說5000個天坑，結果她要罷韓。現在不想被當小綠，要質詢5000個天坑了？那當初她罷韓是在罷什麼？並對黃捷嗆聲，「像這樣雙標的議員就該被罷免！」。
網友們也留言回應，「會怕了！當初說好罷免二階成立就要自動辭職，不知這個白眼捷接下來會找什麼藉口」、「黃捷天理不容，罷掉她」、「被議員耽誤的網紅，罷免她讓她回去藝能界演戲，對她也是好」。
(中時新聞網)
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