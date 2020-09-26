前高雄市長韓國瑜被罷免後，民進黨籍陳其邁市長上台，許多挺韓支持者轉而開始監督市政，經常發現路燈不亮、水溝不通，近日再被目擊在梓宮梓平公園彷若生態公園般，雜草叢生，不料卻遭吐槽，「照片是刻意放大高大草叢」，引起討論。

粉專「Care高雄」24日貼出一張照片，照片是一張位在梓宮的公園，冒出雜草的畫面，拍攝於9月20日下午近4點。稱「高雄換人後，公園發大草，就算要打造生態公園，也不要放任雜草叢生」。並質疑該區因為是「蛋白區」，就直接被放生嗎？

但卻引起正反2派網友論戰，質疑秀過頭的網友表示，「覺得還好說，很多公園某些角落草長的特別旺盛，其他草皮卻很低矮。照片感覺是刻意放大高大草叢」、「高雄沒有蛋黃區吧」。

質疑市府疏忽的網友則認為，「怎麼連基本功都不及格」、「有市長，會長草」，也有網友感嘆「藍的在位時不處理，綠的在位者也不處理，藍綠一樣爛又一代表作」、「重點不是放在這裡，應該看其它更重要的」。

(中時新聞網)