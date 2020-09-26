金門縣長楊鎮浯今夜與馬來西亞「創作鬼才」黃明志合體嗨唱《飄向北方》，並在FB粉絲專頁直播，一起為金門觀光打廣告。（金門縣府觀光處提供）

金門縣長楊鎮浯今（26）日深夜10時走入KTV，但不是帶隊去臨檢，而是與馬來西亞「創作鬼才」黃明志合體嗨唱《飄向北方》，並在FB粉絲專頁直播，一起為金門觀光打廣告。

大馬歌手黃明志今年第3度入圍金曲歌王，他 以一曲「飄向北方」唱紅華語歌壇，這首歌在KTV點歌率高居不下，是年輕人必點嗨歌之一，加上他用心經營臉書粉專，成為破億點閱的知名網紅歌手。

縣府觀光處看中他的超人氣，特別與他合作拍攝觀光影片，希望吸引更多年輕遊客跨海來到。25日至27日連3天，黃明志帶領攝影團隊穿梭全島取景，陸續走訪金門大橋、陽翟老街、金東電影院-樂高主題活動等熱門打卡新景點。

楊鎮浯今晚10時赴金寧鄉一家KTV，戴上毛帽和墨鏡，與黃明志同台飆高「飄向北方」，超展開的高音讓2人唱得撕心裂肺，收看直播的鄉親有人寫下「被政治耽誤的歌手」、「縣長太帥了」「黃鶯出谷」，也有人說「縣長破音」、「縣長破音破得好」。

黃明志開心表示，他一來到金門就鄉愁湧現，因為金門的景物跟他在大馬的老家好像，尤其金門人的好客、熱情，更讓他要大聲高呼「我愛金門!」

楊鎮浯則在直播時表示，縣府特別與樂高品牌合作，明（27）日起至年底在金東電影院與陽翟大街展示各式樂高人偶與風獅爺等裝置藝術，打造打卡特色新熱點，同時也規畫在小金門推出海洋藝術季「白色秘境」，邀請藝術家配合現地地貌，營造全新各式地景創作，預期掀起新一波的旅遊熱潮。

(中時 )