對於行政院拍板軍公教明年不調薪，學者看法正反都有。有人支持該等疫情過後經濟回溫再補調，但財政學者認為紓困是特別預算，以此不調薪「理由不夠充分」。

中央大學台經中心執行長吳大任就認為，今年面臨紓困，政府預算確實比較吃緊。公務人員雖不算高薪，但在經濟不穩定時相比勞工是好一點。不調整相信大家多可體諒。政府可以等疫情後，台灣經濟表現比較好時，給予補調。

至於軍公教不調，是否減緩消費復甦力道，吳大任認為不會，主要是台灣6月解封後，內需有回穩。且房地產價格上漲，股市也一度破1萬2000點，家庭所得有增加。

但政大財稅系教授陳國樑以為，拿財政不佳不幫軍公教調薪，「理由不夠充分」。主要是疫情紓困與前瞻預算都是特別預算，跟軍公教薪水編在一般預算不同。

他說目前來看，我們年度一般預算一直在改善，沒有另外舉債，經常性收入也不錯，不該把以特別預算舉債說不能調薪，邏輯上說不過去。畢竟特別預算不受流量限制，只要舉債不超過政府前三年度國內生產毛額平均50％即可，目前僅40％，以GDP一年20兆來說，還有2兆舉債空間，並沒有達上限。

可陳國樑也同意，除了實際預算去看，軍公教調薪還有另一層「觀感」問題。當疫情下許多國民所得停滯，甚至新無薪假，此時軍公教還加薪，也會給人沒有共體時艱之感。

(中時 )