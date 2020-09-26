歐陽娜娜及歌手張韶涵將出席央視舉辦的中共十一國慶晚會。對此，陸委會表示，呼籲國人不應參加中共「十一」相關活動，淪為中共對臺統戰的樣板工具，亦不應支持、協助中共對臺進行統戰宣傳，傷害中華民國的國家認同；將密切關注相關情況，倘有涉及違反兩岸條例相關規定，將依法查處。

陸委會表示，中共為辦理「十一」之慶典及活動，安排臺灣相關人士參與，目的係為宣傳其「一國兩制臺灣方案」，對臺進行施壓，面對當前日趨嚴峻的兩岸情勢，國人應以國家整體利益為前提，赴中國大陸從事相關活動，應考量國家尊嚴、社會觀感及法律規定，並認清中共以「拉打兩手」對我進行分化的手段與野心。

陸委會並呼籲國人不應參加中共「十一」相關活動，淪為中共對臺統戰的樣板工具，亦不應支持、協助中共對臺進行統戰宣傳，傷害中華民國的國家認同。本會將密切關注相關情況，倘有涉及違反兩岸條例相關規定，將依法查處

(中時 )