《綜藝大熱門》奪綜藝節目獎 。（圖／翻攝自廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards Youtube）

金鐘55綜藝節目獎由《綜藝大熱門》奪下，主持人吳宗憲、LULU、陳漢典也上台，笑說怕等下沒機會上台，要先上台說一下話，摸一下獎座也好，吳宗憲更打趣說有得獎和沒得獎的差別是，得獎的有「特權」，「得獎才可以脫口罩」，吳宗憲更說：「能夠為大家服務，就是我們的福氣」。

製作人潘筱晴說，憲哥常教他們，只要還在努力中的事情就不怕失敗，《綜藝大熱門》雖然7年入圍3次都槓龜，但從來都沒有抱怨，謝謝主持人從來沒抱怨有多辛苦，謝謝電視台的支持，最該感謝的所有的工作團隊，吳宗憲補充，其實他們做節目都是為了一個人，就是製作人潘筱晴的姊姊，她是忠實觀眾、鐵粉，可惜先前她不幸過世，潘筱晴表示，今天上台前特別傳簡訊給家人，希望他們可以為她驕傲。

金鐘55今晚在國父紀念館舉行，典禮方面有3大亮點，第一為入圍名單叫好又叫座，《罪夢者》、《誰是被害者》、《俗女養成記》各風光入圍8項大獎，呼聲極高的《想見你》則是入圍6項緊追在後，其次，本次主持人採3階段形式，第一階段由白家綺、Gino、曾莞婷、陳冠霖主持，其次是盧廣仲與Lulu，兩人還會有7分鐘歌舞秀，最後是曾國城與炎亞綸，第三，今年因有多位藝人殞落，懷念已故影人單元也勾出不少眼淚與懷念。

今年台灣電視劇百花齊放，讓評審團主席瞿友寧傷透腦筋，以「台劇大爆發」來形容，入圍熱門台劇包括《想見你》、《誰是被害者》、《用九柑仔店》《俗女養成記》等大咖雲集，號稱史上最華麗陣容，但綜藝節目今年較無驚喜，從去年報名件數141件，到今年降到129件，由此現象，瞿友寧說能看見目前綜藝節目處境困難，評選過程確實為難。

(中時新聞網)