聖火引燃後，路跑傳遞比照「奧林匹克」火炬傳遞方式、也就是1人執主火，副火6人遞跑，並邀請各鄉鎮公所組成「首長聖火隊」及「中小學聖火隊」接力，傳遞全民運動會在花蓮縣舉辦訊息。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

明起將由3所國小校長分別率隊前往金門、連江和澎湖離島傳遞聖火，並於10月4日起開始以逆時針方向進行全台聖火傳遞，13日返抵花蓮縣，隨即3天在縣內各鄉鎮市傳遞聖火。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

全民運動會10月17日起至22日花蓮登場，聖火今晚在東大門廣場引燃，以「取山海精華，集文化共釀，以原民狼煙為記」的方式，引燃母火。明起將由3所國小校長分別率隊前往金門、連江和澎湖離島傳遞聖火，並於10月4日起開始以逆時針方向進行全台聖火傳遞，13日返抵花蓮縣，隨即3天在縣內各鄉鎮市傳遞聖火。

今年全民運舉辦28個競賽項目，縣府估計，賽事期間預計將吸引逾15000人到花蓮，縣府已做好各項籌備工作，也歡迎全台朋友到花蓮為選手加油打氣，感受花蓮多元文化之美。

聖火引燃典禮，今晚由縣長徐榛蔚、體育署副署長林哲宏及原住民耆老黃欣喜等人，分別持「太平洋海水」、「中央山脈泉水」、「原民釀造小米酒」，倒入狼煙台，引燃全民運聖火。聖火引燃後，路跑傳遞比照「奧林匹克」火炬傳遞方式、也就是1人執主火，副火6人遞跑，並邀請各鄉鎮公所組成「首長聖火隊」及「中小學聖火隊」接力，傳遞全民運動會在花蓮縣舉辦訊息。

這次聖火母火座頗具特色，設計理念是以環繞大理石圓柱的彩帶造型，向上延伸融合迎向勝利的火炬，代表全民運薪火傳承、榮耀光輝。象徵運動員努力堅毅，勇往直前的挑戰精神，將在新時代光榮綻放。為運動喝采，為自然喝采，為花蓮喝采！

全民運動會以「精彩全民運、幸福花蓮城」為賽事標語，大會吉祥物為「紅面鴨」，6天賽事，包括第1類13項：健力、拔河、輕艇水球、合球、水上救生、蹼泳、飛盤、滑輪溜冰、滾球、運動舞蹈、原野射箭、柔術、沙灘手球。

第2類15項：傳統體育（民俗體育、太極拳、元極舞、龍獅運動、摔角、國術）、創意球類運動（躲避球、慢速壘球、木球、槌球、巧固球）、劍道、沙灘角力、龍舟以及健美。

(中時 )