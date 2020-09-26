金鐘55戲劇節目女配角獎今(26日)稍早出爐，由《噬罪者》蔡淑臻獲得，她上台表示謝謝金鐘獎、謝謝評審，這幾次入圍給她很大鼓勵，謝謝公視提供平台，給創作者足夠空間伸展手腳，謝謝賴孟傑導演在她都不相信自己時相信了她，謝謝張亨如導演支持她，「這個角色才能長出血肉」，謝謝家人、工作上的家人伊林娛樂。

蔡淑臻落淚說：「真的覺得自己很幸運，還要謝謝過去給我機會的每一個人，因為有你們我才能長成今天的我」，她也要謝謝《噬罪者》每個工作人員，將這個獎的榮耀跟每個工作人員分享。

評審頒獎給蔡淑臻的理由則是角色詮釋從容，凸顯個人魅力，內在心境與表情的內化展現對角色的認知和理解，節奏細節的掌握細膩，存在感十足。而該獎項由莊凱勛、莫允雯擔任頒獎人，莊凱勛在頒獎前就說今年入圍者勢力平均，但若要他選，他會想頒給同劇組《噬罪者》蔡淑臻，沒想到被他預言中，笑說：「我沒有作弊」。

今年台灣電視劇百花齊放，讓評審團主席瞿友寧傷透腦筋，以「台劇大爆發」來形容，入圍熱門台劇包括《想見你》、《誰是被害者》、《用九柑仔店》《俗女養成記》等大咖雲集，號稱史上最華麗陣容，但綜藝節目今年較無驚喜，從去年報名件數141件，到今年降到129件，由此現象，瞿友寧說能看見目前綜藝節目處境困難，評選過程確實為難。

(中時新聞網)