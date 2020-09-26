第55屆金鐘獎今日於國父紀念館盛大舉辦，演員馬力歐以《國際橋牌社》奪下「戲劇節目男配角獎」，他一上台領獎就跟台下所有入圍者90大鞠躬，並表示：「完全沒想過自己會得獎」。

馬力歐一上台領獎就不忘搞笑表示：「想哭但是哭不出來，那就算了吧」，並表示自己這次能脫穎而出奪獎，主要是在對的時機接演對的戲劇，並剛好接演到適合自己的角色，又剛好受到評審團的厚愛，對於能夠得獎全歸功於自己絕佳的好運氣，接著強調：「真正的演員需要的是舞台，獎項對於自己而言只是浮雲」，但也不忘搞笑表示：「可是我好喜歡浮雲喔」。

馬力歐不忘再次感謝劇組團隊與所有演員，並表示《國際橋牌社》第二季已經開拍，希望所有影迷能多加期待，接著還向經紀人搞笑喊話：「千萬不要加價，加價人家就不會用我們，薄利多銷是我們的政策」，讓台下所有人哄堂大笑。

最後他強調即便得獎，進演藝圈的初衷依舊不會改變，最後除了感謝一路相挺的妻子之外，也感謝女兒帶給他得獎的好運，未來將持續將好作品呈現在觀眾眼前。

(中時新聞網)