國民黨黨主席明年改選，前國民黨副祕書長蔡正元日前爆料，前黨主席吳敦義告訴很多人前總統馬英九要參選。馬、吳今晚同台出席藍委陳玉珍弟弟、金門縣議員陳志龍婚宴，被問到有意參選黨魁，馬反問「聽誰說的」，得知是吳敦義所說，馬僅回以謝謝，當記者詢問吳敦義本人是否曾透露馬有意參選黨魁，吳不假思索回答「沒聽說」。

國民黨立委陳玉珍晚間在臉書貼出弟弟陳志龍迎娶美嬌娘的照片，並打卡「台北萬豪酒店」，還說「娶新娘要很辛苦，要過五關，最開心的是小花童」。而日前遭國民黨副祕書長蔡正元爆料有意瞄準明年黨魁選舉的前總統馬英九，以及指稱馬英九要選的前黨主席吳敦義，均應邀參加婚宴。

馬英九一抵達酒店，記者便上前詢問是否有意選黨魁，馬聞言後反問「聽誰說的」，記者說吳敦義說的，馬未多作回應，僅回「喔喔，謝謝」，隨後，吳敦義也現身，媒體詢問是否有聽說馬英九要選黨魁，吳不假思索回應「沒聽說」，面對媒體追問，吳表示，「沒有沒有，沒聽說」。

(中時 )