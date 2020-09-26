2020年美國總統大選正如火如荼展開中，74歲的共和黨籍現任總統川普與77歲的民主黨前副總統拜登角逐大位。入口網站Yahoo發起網路投票，誰最被看好勝選？截稿為止，拜登以56％暫時領先川普的44％。

至截稿為止，入口網站Yahoo舉辦網路投票，目前拜登以103票（56％）暫時領先川普的82票（44％）。

川普為迎合傳統保守派立場，鎖定「老白男」基本盤，提出很多強硬政見，全美支持率始終在35％至45％。拜登則囊括所有反川普選民，包括年輕人、有色人種、女性選民，及其他不喜歡川普的老白男。

支持拜登的網友認為，「川普只會嘴炮，再做下去美國經濟會倒。」、「胡搞瞎搞了4年夠了。」、「美國如果要繼續強大，就要靠Biden。」、「我覺得拜登比較理性。」

支持川普的網友則表示，「拜登已經頭腦不清了，如果他當選，到時是誰在主導國家？」、「川普上，經濟有希望。」、「就是比拜登好。」

也有人酸說，「美國現在是民粹當道，只要顏色對，欺騙說謊栽贓造謠都可以，已經沒有道德是非觀念了，所以川普會勝出。」

(中時新聞網)