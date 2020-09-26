大陸解放軍「空軍王牌」殲20已進駐衢州機場，距離台北只有500公里，外界認為是衝著台灣而來。有雜誌25日公布「2020國際政經情勢調查」，若兩岸爆發戰爭，有54.2%民眾希望與對岸和談。國民黨立委葉毓蘭表示，她看到現在PTT上年輕人都說「I'm fine我很好、你先吧」「817先請」。

《遠見雜誌》25日公布的「2020國際政經情勢調查」，假若兩岸爆發戰爭時，有54.2%民眾希望與對岸和談，22.3%期待美國介入，16.5%認為應該應戰。

葉毓蘭在政論節目中表示，過去不願跟對岸談，會認為為什麼要跟他們談，我們就是要展現台灣人的志氣。可是現在《遠見雜誌》做出的民調，有54%的人希望與對岸坐下來和談。以前你隨便去問，他們都說打起來的話，一定會去捍衛台灣。可是現在PTT上面，大部分都說「I'm fine我很好、你先吧」、「我OK、你先請吧」、「817先請」，很多人都這樣講。

葉毓蘭認為，總統蔡英文在聽到IDF發動機TFE1042漸擴襟片1片要價38萬元時，「蛤」一聲，葉毓蘭說就是這麼貴，這個非常非常貴。過去我們在軍售上面，一些零件已經沒有了，我們有的飛機是拿拆的零件來使用。她呼籲，要留意這些空軍最近有沒有過勞，不但是我們的飛機，因為經常要上去伴飛，現在還要驅離等等，所以要留意有沒有過勞。

(中時新聞網)