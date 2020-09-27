聯合國兒童基金會指出，嬰兒出生後的首千日，是否得到適當的照顧，足以影響後來的一生，包括健康、學習能力，甚至收入和幸福。

香港人愛說「贏在起跑線」，但所謂起跑線到底是什麼？專家說，孩子成長最重要的元素，不是優厚的物質和升學計劃，而是父母無微不至的照顧和關愛，令嬰兒在身體、智能、社會和情感成長上都有一個美好和健全的發展基礎。

教育學博士陳美齡今次與身為醫生的姐姐共同執筆，撰寫在照顧和教育0至12個月的初生嬰兒時，有什麼需要注意，希望家長和嬰兒都能在這條起跑線上，看到更美麗的風景。

【精彩書摘】

嬰兒的腦袋，從零到十二個月的成長非常快速。

在這個期間，若嬰兒得不到足夠的刺激，會對腦袋的成長有壞影響。零至三歲是腦袋成長的黃金期，絕對不能錯過這個機會。

當父母的有很多方法，可以輔助嬰兒腦袋的成長，鍛練嬰兒成為一個聰明和可以發展自己潛力的孩子。

新事物

每當嬰兒接觸到新事物時，腦內的突觸就會成長。

突觸是把腦細胞連接起來的通訊體，突觸越多，孩子的頭腦越靈活，學習能力更高。

嬰兒誕生時，都是充滿著可能性的。但這個可能性能否得到發揮，需要大人的培養。

而其中最重要的，就是和嬰兒密切交流。刺激他們的味覺、嗅覺、視覺、觸覺、聽覺，都能助長突觸的成長。

不要帶給他負面的經驗如恐懼、吵架或暴力。

因為這些經驗會令他分泌惡性荷爾蒙，對腦袋的成長有害無益，妨礙嬰兒的健全發展。

讓我們看看如何用簡單的方法幫助你培養聰明的嬰兒。

要刺激寶寶，父母不需要是專家或天才，只需要充滿愛心、關懷，和願意與嬰兒共度有趣時光。

一起閱讀

和寶寶一起看書，可以刺激他的大腦。

這不但可以訓練嬰兒的視力和聽覺，更可以令他感受到媽媽的關懷，令他明白到閱讀是一段快樂的時光，建立他對閱讀的興趣，對以後的學習也有很好的影響。

開始閱讀是不怕早的，我和兒子們從醫院回來那天就一起開始看書。我們會睡在床上看繪本。他們的眼睛還未能找到焦點，但已經很感興趣的用眼睛跟著圖片，聽我說故事。他們可能不理解故事的內容，但在面前轉來轉去的圖片已令他樂呵呵。

當他們的眼睛開始能找到焦點時，更會用小手做動作，催促我快點讀，讓我知道原來他們已經熟悉書本。

從小幫助孩子愛閱讀，愛文字，會減低上學的壓力。這個習慣可以從零歲開始鍛練。

給他選擇機會

嬰兒到三、 四個月左右，已經會對事物有喜好。

這個時候，可以開始給他選擇的機會。

譬如可以拿兩件玩具在手，「你想要哪一件呢？」讓他思考，作決定。

他選好了，然後擁抱他，親吻他，「選得真好！」讚揚他作了好選擇。

這個過程，可鍛練小腦袋作分析。

要作分析，就要考慮自己的喜好和觀察面前的事物，更要能表達出自己選擇的結果。

這活動對大腦的訓練，有非常好的效果，所以不要為嬰兒作全部決定。

當我的兒子們開始吃離乳食品時，我每次都會給他們選擇，「要先喝湯還是吃飯？」耐心等待他們的意見。

每天的小事大事，都可以幫助孩子的大腦成長。

聰明的嬰兒是快樂的嬰兒。充滿好奇心，懂人意，能感受別人給他的愛，注意力高，表達力強，愛學習，吃得好，睡得好。

聰明的嬰兒不是天生的。不論有多非凡的遺傳因子，如果沒有後天的關注，嬰兒也不會有健全的發育。

要提高嬰兒的智能，視乎你對他的愛護。「愛在起跑線」就是這個道理。

(本文摘自《愛在起跑線》/三聯書店(香港)有限公司，三民書局總經銷)

【作者簡介】

陳美齡Agnes Chan

1955年出生於香港，六兄妹中排行第四。1969年憑一曲Circle Game走紅港、台、東南亞；1972年憑藉《虞美人花》在日本作為歌手出道。先求學於上智大學國際學專業，後於加拿大多倫多大學（社會兒童心理學專業）畢業。1985年首次回國表演，以《歸來的燕子》、《原野牧歌》大受注目。同年結婚，翌年生下大兒子。1989年，前往美國史丹福大學攻讀教育學博士課程。留學期間的1989年，二兒子出生。1994年獲得教育學博士稱號（PhD）。1996年三兒子出生。之後，除了參與各類演藝活動，也兼任隨筆作家、聯合國兒童基金會亞洲親善大使、日本抗癌協會「微笑大使」等，曾於香港及日本多間大學擔任教職，現為香港公開大學榮譽顧問，活躍於各個領域。

2015年，繼大兒子、二兒子之後，三兒子也成功被史丹福大學錄取，一躍成為話題人物。隨著《50個教育法──我把三個孩子送進了史丹福》、《40個教育提案──把快樂帶回給香港學生》、《家長不要做的35件事》、《讓孩子面向未來――30堂家長必修課》等著作面世，引起很大回響，代表她已成為眾人眼中的教育家。

陳曦齡Helen Chan

兒科專科醫生，註冊中醫。

《愛在起跑線》/三聯書店(香港)有限公司，三民書局總經銷

(中時新聞網)