不管流浪到世界哪個角落，

心永遠是終點。

以真摯動人的文字，

療癒曾在人生中，

陷入迷惘，質疑自己的你

不過或許我不再需要將自己生活的期待，

寄託在一個城市的給予；

而是想著如何把自己對生活的憧憬，一點一滴放進日常。

【精彩書摘】

辦公室在時代廣場。

很長一段時間，我對這件事一直沒有辦法建立非常直接的認知。雖然是一個很常被取景的地點，大概平常太散漫，看電影沒入腦也沒入心；也有可能是去上班時從未專心，直到有個長週末我決定來場電影馬拉松，才恍然發現拍攝場景不就是地鐵出來的大樓嗎？我們常常吃飯的布萊恩公園，轉角的那家劇院？

我對時代廣場的印象都是上班前後些許零星的片段記憶，剛入職時，新工作還在上手，又碰到千載難逢的大忙季，前兩個月總是在清晨和深夜進出公司，時代廣場不是紐約的全部，也不是我在紐約時消磨時間的地方（當然工作除外），但在時代廣場的感受，卻絕對是這個城市的代表。

早上還沒清醒，在地鐵上晃蕩半個小時下車後，時代廣場地鐵站頗大，還不知道哪個出口離公司最近，每次一出站都要東張西望三十秒才能確定自己的方位。悠哉的時候還可以探訪公司附近的咖啡店，喝一杯稍微清醒一下。快趕不上會議時，只能抱著電腦在熙熙攘攘的人群中狂奔，小心不要撞到其他西裝筆挺的上班族，和倒在一邊抱著請求紙板的流浪漢。

在這個地方，貧富差距只是一個呼吸。

晚上時代廣場則變成一個不夜城，無論何時走出辦公室，都能看定點在我們辦公室樓下扮裝要求拍照的人偶娃娃，還有從四方洶湧而至的旅客，多數不是拍照就是被拍。有些為了參訪勝地，有些正在打卡，有些則是準備去周圍的劇院。而在這人群中，夾雜著一臉倦容的我和一同奮力拼搏的同事。

我和同事的關係很微妙，親近又有距離。那段加班的日子，在緊繃的一天後，夜深時我們視線不需要交會，帶著默契穿過周圍人群到隔壁的餐廳點便餐，不發一言地看著窗外，一起默默吃飯，偶爾幾段對話也和工作有關，等下還要開的會，明天要交的文件，心有靈犀卻又隔得好遠。

我們在人群中顯得格格不入，但也那麼恰如其分代表這個城市的另外一個族群。紐約，對遊客來說是充滿精力的不夜城，有著近乎於原始的驅動力，一切如此絢麗，雖然不像東京那麼井井有條，卻多了一點活氣。對住在這裡的人來說，這是夢想的水泥鋼筋地，一切都有可能，但沒有人知道代價是什麼。這是一種原始驅動力，不過更像動物本能，更激進也更血腥。

並不是你死我活的試煉，只是這個城市瀰漫著令人不敢慢下來的恐懼，生怕一個不注意就會被前面的人甩出核心。

人和人之間在工作上心貼得如此近，你的一個眼神一個動作，一句話的前半句，我已可以說出後半句，但除了工作之外，彼此的生活少了很多張力，更別說那應有的好奇，欣賞世界的情意。

有一天加班完，我們一起坐上地鐵準備回到對岸各自的家，內斂的同事難得傾吐：「我來到紐約第六年了，之前都住在曼哈頓，今年剛搬到長島，本來以為會很不習慣，但長島反而讓我有每天『回家』的感覺，在曼哈頓，有時讓人覺得難以呼吸。」

我不語，但完全可以理解他的心情。不敢告訴他藏在我心中的秘密——為何這被人趨之若鶩的大蘋果，我一直沒有等到那期待的驚喜，只是覺得好窒息，我快要被耗盡？

時代廣場不是紐約的一切，但卻將這兩種衝突激盪得如此淋漓盡致。

緊繃的發條不能再栓更緊，對紐約的無感，我一直歸咎是我自己的問題。一開始對於煩躁工作中穿插的遊客，總是覺得很不耐，他們在我必須進出辦公室，中午去覓食的時候打亂我的行程，但漸漸地，我從厭煩觀光客的氣息，到開始渴望他們看這個城市的新奇視角。

於是我開始嘗試上班當工人，下班當旅人。在週五傍晚這「確定不會加班」的時段，和同事一同走到公司隔壁富有盛名的墨西哥餅店。不再是加班時的外賣（兩個亞洲人，平常一定要點中式湯麵，覺得這樣才能安慰我們孤獨的胃），或者中午需要趕時間的簡餐（有時連在公園曬個太陽吃三明治都是奢侈）。墨西哥餅這不豪氣，甚至有些「俗氣」的食物，卻充滿著令人振奮的爐火香。

沒有餐具，我們用手抓著吃得髒兮兮。「這不就是吃墨西哥餅的樂趣之一嗎？」他津津有味地對我說。

墨西哥餅這不豪氣，甚至有些「俗氣」的食物，卻充滿著令人振奮的爐火香。（圖／台灣東販提供）

揮手道別，一個人慢慢走。週五夜漫漫，有時候到劇院，有時候到音樂廳，有一次到電影院。

第一次選的音樂劇是《Wicked》，這齣劇不是第一次看，七年前曾在東倫敦劇院最後排，隨著音樂歌唱又流淚的回憶，七年後在紐約百老匯重現。看的心境不同，角度也不同，但興趣還是一致的。

一個夜色，一段音樂，我那被工作擠壓到透明的靈魂，似乎起死回生，又有了點顏色。

散場之時，混雜在時代廣場燈光下的人群中，我不再那麼突兀，彷彿這次我也是遊客，在人群中，從他們身邊偷了一點那對這城市的好奇和精力。

在這個城市中，我是個居者，但是我想偶爾當個旅人。

(本文摘自《微光日常 認真之外，更要讀懂自己的心》/台灣東販出版)

【作者簡介】

郭誠涵

中國政法大學法學學士 荷蘭萊頓大學國際稅法碩士。

居住過的城市：台北、北京、上海、鹿特丹、萊頓、阿姆斯特丹、東京、紐約。

專業吃貨，業餘律師。

《微光日常 認真之外，更要讀懂自己的心》/台灣東販出版

(中時新聞網)