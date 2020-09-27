一場空前疫情，意外讓銀行的「家族信託」業務暴紅。

「最近2、3個月，（家族信託）電話詢問數比平常增加4、5倍。」國泰世華銀行綜合企畫管理處信託部經理陳美娟說。

其實，大型銀行開辦家族信託業務行之有年，例如深耕該業務的台新銀行，去年家族信託金額較前年暴增7倍。但今年疫情重創產業，讓許多「隱形冠軍」第一代思考交棒，加上正新、泰山、裕國等上市櫃公司，今年接二連三爆發家族內鬥，老闆們看在眼裡，深怕一生打拚竟換來家族內鬥。遠因加近因，讓家族信託變成銀行熱門業務。

防身後爭產、經營權外流

家族信託是什麼？簡言之，就是財產所有人（如公司創辦人、董事長等）將財產權移轉給銀行，銀行依財產所有人與銀行訂下的契約管理這筆財產，並支付給家人、子女等。信託的財產，包括公司股權、不動產、現金、保險金等。

家族信託重要性，在於公司的開創者離世後，若沒將財產移交給銀行保管，又沒有妥善分配給子女，便容易爆發家族紛爭，更有可能發生股權外流，造成經營權被他人奪去的憾事。

資誠稅務諮詢顧問公司董事鄭策允表示，今年多起公司經營權之爭，皆因家族上一代逝世後，子女各擁股權、各據山頭，且人人都想掌控公司，家族因此陷入內戰。

這反映出，老一輩企業家並未認識到，建立完善的傳承機制，如建立家族辦公室、家族憲章或將財產交付信託等，是家族事業世代永續的關鍵。

家族信託在西方國家，已是相當成熟的傳承機制，最廣為人知的，就是財富傳承160年的美國洛克斐勒家族。台灣這1、2年開始熱絡，信託公會秘書長呂蕙容分析，有3大主因：

首先，戰後嬰兒潮世代的台商，到了交棒的年紀；其次，共同申報準則（CRS）、免稅天堂《經濟實質法》等反避稅、反洗錢措施相繼實施，促使台商將海外盈餘移回台灣，而為了節稅，故提早將股權贈與給子女，同時交付信託。

最後，今年疫情肆虐，不少台商事業大受打擊，因而萌生退意，將股權信託後，退休安養餘年。

隱形冠軍家族，需求最旺

陳美娟表示，仍在快速成長階段的公司，董事長還想奮戰好幾年；處於夕陽產業的公司，董事長退休時，會乾脆把公司收掉。因此，穩定經營的公司，特別是隱形冠軍，是家族信託需求最旺盛的族群。

不過，若公司股權太過分散，例如兄弟姊妹太多，家族不易取得共識，信託便有難度。

有意思的是，銀行負責家族信託業務的人員，其接觸的案例，都是一齣齣真實版的《世間情》戲碼。

其中一個真實案例，即一名企業家有兩名兒子，長子沉穩上進，次子卻遊手好閒。他規畫讓長子接班，卻陷入兩難：將所有股權贈與長子，對次子不公；但將部分股權給次子，又擔心他會為了享受，把股權賣給其他家族成員。股權流落到家族旁系，且持股超過長子，就可能出手搶經營權，讓規畫好的接班計畫付之東流。

因此，他今年將股權交付信託，兩名兒子皆為受益人，每年可領取股利，也可行使股東投票權，惟股權由銀行保管，誰也不能更動。這個契約，一簽就是30年，等於未來30年內，皆免於兄弟鬩牆的風險。

另一個真實案例，則是一名離婚的女性企業家，為了防止死後前夫爭產，將財產都交付銀行信託，約定身後由兒子為受益人。後來，這名企業家驟逝，果如之前所料，早沒聯繫的前夫突然現身爭產，但因財產已經信託給銀行，前夫的爭產官司屢戰屢敗，兒子成功保住了她的財富。

上述兩個案例，點出了家族信託一大重要功能：防火牆。

台北富邦銀行資深副總經理陳弘儒說，上一代貿然將財產轉移給涉世未深的子女，覬覦其財產的人，便會主動接近大獻殷勤。家族信託是在子女跟不肖人士間，建構一堵牆，事先約定等子女年歲漸增成熟後，才可自由使用上一代的財產。

談成一個案子，最少跟半年

銀行要完成一筆家族信託案件，並非易事，銀行人員必須先取得董事長信任，還要跟著家族一同開會達成共識，完成一個案件，少則半年時間，多則2、3年。

台新銀行信託部資深協理陳欣珮指出，董事長們見多識廣，還有私人律師、會計師坐鎮，「如果你專業程度不夠，馬上被看破手腳！」各銀行做家族信託的人員，都是身經百戰的資深老鳥。

她曾遇過一個案例，一名董事長說要談員工持股信託，結果一碰面，對方劈頭就問：「什麼是特留分？贈與稅的稅率多少？」通過考驗後，董事長才坦言，他是要談家族信託。

近年多家上市櫃公司爆發家族內鬥，兄弟為財決裂，更是人間悲劇。正如默克藥廠董事長哈弗坎（Frank Stangenberg-Haverkamp）名言：「家族間鬥爭結果，將全部是輸家，沒有贏家。」而善用家族信託，可避免子女爭產，將家族開疆闢土的創業精神，發揚光大，永續傳承下去。

《商業周刊第1715期》

(中時新聞網)