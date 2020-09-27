娛樂8點半》45歲大陸女星楊童舒（本名：楊柳）1992年出道，早年她在央視主持節目，因姣好身材和優雅氣質，被封為「央視最美主播」，後來她轉行當演員，就在前途看漲之際，公司突然宣布她有喜，11年前她低調生下一子，先前網上熱傳她小孩生父之謎，她發聲明強調，在適婚年齡低調結婚成立家庭，不高調公開只是為了保護家人，所謂「未婚生子」、「私生子」之言論，均為惡意杜撰的無稽之談。

吉林省藝術學院畢業的楊童舒28年前踏進演藝圈，代表作有《太平天國》、《漢武大帝》，許多人對她印象較深刻是在賈靜雯版的《武媚娘傳奇》飾演反派徐盈盈，原是武媚娘的好友，個性從天真無邪單純「黑化」到心機深沉，殺死武媚娘的母親和女兒，又將殺死武媚娘和唐高宗之女的罪名，嫁禍給王皇后，讓不少觀眾氣得牙癢癢，演技也因此受到肯定。

楊童舒曾演出賈靜雯版的《武媚娘傳奇》。（圖／翻攝自楊童舒微博）

據知，楊童舒小時候其實身體並不好，母親希望她強健體魄便送她去學舞，因此造就了她優雅的身段，也對舞蹈埋下興趣，後來她一心想成為主持人，最後以第一名的成績考進藝術學院，在還沒畢業時就被央視相中成為主持人，名氣因此大開，而楊童舒也很爭氣，先是主持了《影視同期聲》，又因李靜生產，接下《超級訪問》，並被時尚雜誌評為「最美麗女主播」，卻在2009年時爆出懷孕，中斷了她的演藝工作。

2009年11月，楊童舒的公司突然發聲明，證實她不僅懷孕，還在孕期僅26周時早產生下一男嬰，狀況一度不穩，靠保溫箱維持生命，但沒說明孩子的爸，僅說「楊童舒不會因此灰心，努力與家人攜手度過難關」，2年後楊童舒復出，接連演出電視劇《一生守護》、《緝毒精英》等。

有別於先前演出令人印象深刻的反派女二角色，楊童舒近年來常挑選母親的角色，4年前楊童舒被傳到泰國產檢，疑懷二胎到國外待產，《全明星探》當時報導，楊童舒進醫院時戴著口罩，遮遮掩掩，很怕與認識自己的大陸人接觸，似乎害怕曝光。

《搜狐》不久後起底楊童舒老公名叫果然，是GLAB電影研發中心創始人，致力投資於各大影視劇，也是楊童舒演藝工作後重要的推手、後盾，高圓圓主演的電視劇《咱們結婚吧》就是以楊童舒和果然的故事創作出的劇本，媒體求證果然是否知道楊童舒到泰國待產，他低調僅說：「目前有一些情況不方便透露。」

楊童舒最近演出《以家人之名》引起話題。（圖／翻攝自楊童舒微博）

今年，楊童舒再以作品《以家人之名》跟觀眾見面，她飾演凌霄的母親陳婷，劇中因無法承擔失去愛女精神不穩定，將怒氣跟怨懟都發洩在丈夫跟小孩身上，之後一走了之，10年後到新加坡再婚，搖身變成富太太才回來，打亂了宋威龍飾演的凌霄原本生活，被許多觀眾痛罵是「最不負責母親典範」。

而對此，楊童舒在微博上先認錯，坦言自己演的角色性格太差，拋棄了舊的家庭和孩子後又突然闖入對方的生活，楊童舒對此則寫下：「聽說大家都被陳婷氣到了，其實我看著我自己演的時候都氣了，心疼凌霄。」但也有人更注意到楊童舒的演技，讚她「演得挺好的，代入感很強」。

最近新疆女神迪麗熱巴錄影時被男粉絲騷擾吃豆腐，被封為央視最美主播的楊童舒2013年宣傳警察題材電視劇《緝毒菁英》時遇到更誇張的事，眾人在台上宣傳作品時，一名男粉絲突然衝上台，先是強抱楊童舒，接著獻花強吻，其他演員當場嚇傻，楊童舒則是狂後退，在主持人出聲相救後，楊童舒躲過一劫，但嚇到哭出來，左手護胸，她也強調為了保護自己，以後不會再在微博上發文透露行程。

楊童舒發聲明強調私生子傳聞是假的。（圖／翻攝自楊童舒工作室微博）

(中時新聞網)