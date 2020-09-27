奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！本周巨蟹座事業運最旺，處女座愛情運最旺，雙魚座金錢運最旺。另外摩羯座事業運需要留意，天秤座愛情運需要留意，獅子座金錢運需要留意。

▍牡羊座

開運顏色:粉紅色

幸運數字:19

整體運勢★★★

牡羊的朋友下周感到不安及惶恐，面對這樣的環境讓心中蠢蠢欲動因素也開始動了起來，正因為如此，下周會積極的尋找讓自己穩定下來的方式，所以算是個起伏較大的一周！

▍金牛座

開運顏色:綠色

幸運數字:85

整體運勢★★

金牛朋友下周面臨事情的熱情也相對減少，另外也要注意一下三分鐘熱度的狀況存在，簡而言之，下周如何延續熱情將會是需要學習的課題喔！

▍雙子座

開運顏色:黃色

幸運數字:76

整體運勢★★★

雙子朋友內心自己製造出來不滿足的想法，這樣的狀況也將導致下周推掉些好機會，讓自己脫離了成功的可能，所以奧斯提醒下周要多加注意上述狀況囉！

▍巨蟹座

開運顏色:紅色

幸運數字:58

整體運勢★★★★★

巨蟹朋友的企圖心增加不少，連帶提升自己對於事情的積極度增加，對於目前的現況也開始感到不滿足，積極的自我成長！

▍獅子座

開運顏色:白色

幸運數字:47

整體運勢★★

獅子朋友將轉入較不穩定的一周，對於一些有利自己的機會都無法有效的掌握，會導致這樣的狀況，主要是自己下周的思考變的不在像過去那樣的清晰！

▍處女座

開運顏色:紫色

幸運數字:25

整體運勢★★★★

處女朋友要好好把握，過去的辛苦付出與勞累都在下周逐漸獲得回報，許多的辛苦也都在下周告下一個段落，這樣難得的安穩可是嚮往已久的。

▍天秤座

開運顏色:灰色

幸運數字:63

整體運勢★★★

天秤朋友在下周則顯得面對事情都想的提不起力些，而這樣的狀況主要來自於下周冷漠感的提升，面對周遭的人事物都顯得冷冷淡淡的！

▍天蠍座

開運顏色:藍色

幸運數字:61

整體運勢★★★★

天蠍的朋友則顯得腳踏實地許多，踏實的因素在下周完全落實在你的生活當中，而這樣的態度將為你帶來令周遭朋友感覺安心穩定的感受！

▍射手座

開運顏色:深藍色

幸運數字:04

整體運勢★★

射手朋友下周則顯的憂心落寞許多，下周在許多事情皆無法如自己的意，也有很多莫名其妙的狀況需要處理，像是不是自己分內的事卻要你來處理，把你逼得喘不過氣！

▍魔羯座

開運顏色:咖啡色

幸運數字:29

整體運勢★★★

魔羯朋友下周對於目前的生活將有著不滿足的想法，而也因為這樣讓你們在下周都願意花更大的精神著重在想辦法改變目前的現況！

▍水瓶座

開運顏色:孔雀石綠

幸運數字:77

整體運勢★★

水瓶朋友下周則顯的自找麻煩許多，面對許多事情也多了點猜忌，而這樣的狀況讓自己下周顯的焦躁憂慮許多喔！

▍雙魚座

開運顏色:橘色

幸運數字:30

整體運勢★★★★

雙魚朋友下周熱情活潑慢慢的由外在轉入了內心層面，因此若忙碌好一陣子的你，下周也將有機會獲得充分的休息，奧斯提醒可要好好把握下周難得的輕鬆喔！

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】

(中時新聞網)