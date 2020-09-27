那天，我在網路上看到一段二○一八年英國廣播公司（BBC）製作的影片，報導一位英國人Timothy參與蒙古游牧民族的春季遷徙過程。那個時節的氣溫經常在攝氏零下三十度以下，游牧民族在如此嚴酷的環境下，攜家帶眷包括他們飼養的牲口及全部家當舉家移動，BBC全程記錄。看完這段影片，讓我感動又心動，希望有機會也能體驗這樣的過程，因此立刻用這位英國人的名字做為關鍵字上網搜尋，找到他的網站後Email給他，希望他能夠指引我如何前往。然而連續發了幾封Email都沒得到回應。隨後，我在網路上用相關的關鍵字搜尋，找到一位攝影家的工作室，他是基於興趣想邀集同好前往，不過整體後勤支援的作業還不夠成熟，二○一九年只邀約五個人，他要我等明年再看看。但是我不死心，繼續在網路上搜尋，就在幾乎要放棄的同時，居然搜尋到一個網站，這是一家位在蒙古西部的小旅行社，因地利之便可以安排與蒙古的游牧民族家庭一同春季遷徙，也可安排和馴鷹獵人一同前往山上打獵、參加當地的金鷹節慶。皇天不負苦心人，真的讓我如願成行。

二○一九年三月十號，我從臺灣搭機，經過韓國仁川轉機，前往蒙古首都烏蘭巴托。在烏蘭巴托住一晚，隔天搭機前往蒙古西部Bayan-Ulgii省的首府烏爾基（Ulgii）。

遷徙大軍開始移動時，我用空拍機跟隨拍攝。當羊群聚集不動時，畫面看似凝結了，羊群移動時則流暢似如歌的行板，這超乎想像的美，讓我心激動澎湃。（圖／講義雜誌提供）

蒙古地廣人稀，基礎建設普遍不足

早上搭乘匈奴航空（Hunnu Air）班機前往Ulgii。匈奴航空機尾的圓形Logo含「金鷹」和「騎馬勇士」之民族意象，烏蘭巴托機場安檢很嚴格，前一位旅客通過金屬偵測門且拿了自己的手提行李後，才輪到下一位旅客。蒙古地域面積有一百五十六萬四千平方公里，是臺灣的四十三倍大，人口只有三百萬人，地廣人稀，基礎建設普遍不足，位處西部邊陲的Ulgii受到的關愛更是不多。

在入境大廳外接機的是當地旅行社代表巴努（Banu），英文很標準，原來她在從事旅遊業之前是英文老師。離開機場後，直到進入鎮上主要街道才有柏油路，整個城鎮沒有紅綠燈。我們先前往旅行社的辦公室，這家旅行社的樓下有餐廳，樓上做旅館，從行程安排到住宿業務全部包辦。

前往烏蘭貢和牧民會合

我們離開Ulgii後，便前往烏蘭貢（Ulaangom）和牧民Gana先生會合，他隸屬於蒙古四大部之一的「杜爾伯特部」（Dörbet）。此段路程約三百公里，走在地勢險峻的山路上幾乎沒有人煙，只偶爾看到敖包（Oboo）和遠山牧民帶著畜養的羊群。這些敖包由石頭堆放而成，源自蒙古人對薩滿教的崇拜祭祀，也有做為地標之作用，一般都是在地形較為險峻的地方用來祈求平安，常常是有人堆放了以後，後來再路過的人就會繼續添加，所以就會愈放愈多、愈堆愈大。這天看到的敖包都不大，可能是剛剛才堆放的，也可能是從這邊經過的人不多。

抵達Hotgor小鎮時剛好中午。這個小鎮因為附近的Urhai礦坑而發展起來，我們在這裏午餐，由司機向住在當地的親戚商借廚房，由隨行廚娘烹煮午餐。午餐是羊肉炒麵，廚娘將麵條蒸熟了以後再下去和牛肉拌炒，和我們慣常將麵下水煮過不同，吃起來頗有嚼勁。

這戶人家的屋頂都是牛糞，我看到主人隨手撿拾牛糞後就丟到屋頂上，等曬乾以後做為燃料。

進入Ulaangom地界後，看過去一片白茫茫，聽巴努說我們車子行走的道路旁邊是蒙古最大的鹹水湖─烏布蘇湖（Uvs Lake），但因為整個湖面結冰還被大雪覆蓋，所以根本分不出來。進入市區以後看到很多住家都是用木頭圍欄做為外牆，裏面再搭建數個蒙古包。

經過七小時車程終於抵達Gana先生的家，木製的圍欄裏有三個蒙古包，廁所設在戶外，就地挖一個深坑，外面用木板搭建而成。因為山上不一定有乾淨的水源，因此在前往冬天營地以前，司機先提著水桶到附近的加水站買水，每公升水的費用大約是二十元蒙古圖格里克，大約是新臺幣零點三五元。

牧民圈馬，讓我們見識到駕馭馬匹的高超技巧。（圖／講義雜誌提供）

蒙古的歷史與天氣

早上起來，一踏出蒙古包就可以看到羊群都聚集在蒙古包的旁邊，果然在牧民飼養的牲畜當中，羊和人類是比較親近的。

拔營後，Gana帶我們到另一個山頭看石刻壁畫（Petroglyphs），這是一千五百年前突厥人所繪製，主要是野生大角山羊和綿羊，在同一塊大石頭上，我們還可看到頭角明顯分叉的鹿。

天氣說變就變。接近傍晚時分天空開始飄雪，在越過一座小山後，Gana先生決定在溪邊紮營，在整理好營地後，以最快的速度將蒙古包搭建起來，讓大夥兒得以安頓和休息。

早上起來天空仍然飄著雪，地上已經積了厚厚的一層雪，在營地旁邊瑟縮起來的羊群身上也都是一層雪，駱駝的體積大，積雪之厚更不用說，可見從昨天晚上開始到今天早上已經下了一整個晚上的雪。

牧民在風雪中拆卸蒙古包，整個天空灰濛濛的一片，是這次來蒙古首次碰到的惡劣天氣，早餐後我們就要離開牧民，特別讓人感覺到離情依依。

道別後，我們一路往山下開去。途中經過人形石（Balbal），這是兩千年前突厥人所留下，最大的一塊人形石上面畫的是一位將軍，可見右手持酒杯，左手持劍。人形石後面有小石頭圍成的大圓圈，裏面埋的是他的陪葬品。

離開Turgen山區前須數度通過結冰的湖面，因為春天到來，凍結的湖面要開始融冰了，車行其上特別戒慎恐懼，真正體會如臨深淵、如履薄冰的心情。

中午回到Ulaangom，我們在Gana先生家的蒙古包內用午餐，他說住家之所以搭建蒙古包，是因為如果有需要的話這些蒙古包也可以移往夏天營地，難怪在這個地方，很多居民在自己的院子裏並不蓋房子而是搭建蒙古包。

Ulaangom這個人口不到三萬人的小鎮也有博物館，主要介紹蒙古各部族的傳統還有生活方式，野生動物標本也非常豐富，最有趣的竟還有一隻企鵝標本，原來是有位蒙古人參加過南極的探險隊伍，帶回來一隻企鵝的毛皮，可惜館內不准拍照。晚上我們在Ulaangom過夜，從旅館的窗戶看出去，可見左鄰右舍也都在自家院子裏搭建蒙古包。

我們循著來程路途由烏蘭貢回到烏爾基，因為昨天下了大雪，一路上白茫茫的一片，好幾次碰到辛苦的牧民趕著羊群，甚至道路整個被擋住，必得要等羊群過去我們才得以通行。途中經過Achit湖，這是淡水湖，湖邊有游牧民族用木頭搭建和用泥磚搭建的房子在畜養牲畜。中午再度到Hotgor小鎮休息，客廳牆上掛滿了照片還有各種銅質獎章，都是摔角比賽得來的，同樣的，他們家的牛圈屋頂上面也都是牛的糞便。

蒙古，一個適合大塊吃肉、大口喝酒的地方

早上搭九點二十分的飛機回烏蘭巴托，因為某政黨領導人到烏爾基和當地人過新年，當地政要一行大約二十人進到停機坪列隊迎接他，站在隊伍前方的一位婦女不斷向天空拋撒糖果表示歡迎，機場的軍、憲、警則在候機室列隊歡迎他，來頭應該不小。

我在機場候機室和一位外國人聊天，他說他來自瑞士，到當地教德文，這讓我有點意外，他還提到當地幾乎沒有人學中文，因為蒙古和中國相鄰，這讓我更意外。

飛機在Khovod停留大約一個小時後才起飛，下午兩點到烏蘭巴托。我們在當地蒙古傳統餐廳用午餐，菜單上一份羊頭肉還有羊胸排骨，標明可供三到四人使用，我們本來要再點其他的菜，餐廳的服務生說：「這個是蒙古人三到四人份，如果是我們的話大概八個人食用沒有問題。」果然一大盤的肉，我們連一半都沒有吃完，費用是六萬九千九百元蒙古圖格里克，大約只有新臺幣八百四十元，蒙古真的是適合大塊吃肉、大口喝酒的地方。餐後到當地的百貨公司選購一雙適合極地使用的裝備，讓我看中意的一雙瑞典品牌Swedteam手套，大約新臺幣兩千五百元，一件外套大約新臺幣兩萬元，首都的消費能力果真是不容小覷。我們搭乘晚上十一點半的班機回臺灣，圓滿完成想要參與體驗游牧民族春季遷徙的願望。

這次參加蒙古春季遷徙的過程，每天移動大約十五公里，氣溫大約在攝氏零下十五度，雖然有隨行的廚娘為我們烹煮，但大部分是一盤炒飯或者是一盤炒麵，餐食簡單，如廁不便，尤其夜間內急，寒風刺骨，感受特別深刻。

蒙古是晴天之國，但我們遷徙的最後一天下起大雪，整個隊伍在風雪中移動，天蒼地茫，讓我特別有種不畏艱險、突破困境的成就感。

在蒙古旅行的這段時間，除了烏蘭巴托有抽水馬桶外，鄉下地方如廁不便，大部分是在地上挖一個深坑的萬年廁所，如廁時令人無法逼視，冬天還好沒有什麼特別的味道，夏天時氣味飄散四方，生活品質大受影響。臺灣不管再鄉下的地方幾乎都有抽水馬桶的設施，我們習以為常，殊不知對遠離首都的蒙古人來說是極為奢侈的夢想。

Altansuh夫妻努力辛勤的工作，希望給子女最好的教育，但也尊重二兒子的選擇，讓他在身邊工作，看著他稚嫩的臉龐，帥氣的騎在馬背上，充滿自信地指揮牛、羊、馬大軍，適才適性，相信他已做了正確的決定，將來也能有自己的一片天。

(本文摘自 《講義雜誌9月號》)

《講義雜誌9月號》

(中時新聞網)