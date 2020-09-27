何庭歡接受《FHM》專訪，拍攝性感照片，挑戰最大尺度。（圖／FHM提供）

前主播何庭歡在韓國瑜競選總統期間，擔任競選辦公室發言人，外型亮眼的她，被封為「最美發言人」，引起不少關注，雖然目前沒有在政壇，但她也時常在臉書跟大家分享近況、廚藝、運動等日常生活，總是吸引大批粉絲關注。隨著一年一度的中秋節即將到來，她最新PO出的照片就是化身大廚，現場烤蝦，但最吸睛的還是她的好身材。

時常在臉書和粉絲互動的何庭歡，除了接下《中廣新聞》「生活有夠歡」節目主持人，也常常和大家分享運動過程，繼日前PO出練習「Bungee Fly」影片，這次則是再度化身大廚，在中秋節前一周，特別準備一頓豐盛的「烤肉大餐」，要和大家分享。

何庭歡還先在臉書曬出跟大蝦子的合照，雙手拿著超大蝦子的她，露出吃驚大表情，感到相當興奮，不少粉絲見狀後，紛紛大喊「漂亮！又可愛」、「與歡歡同渡中秋！不吃也飽矣」、「放過那個女孩」、「流口水了」、「餓了」。

另外，日前何庭歡更罕見拍攝一系列火辣照片，身穿細肩帶黑色洋裝的她，好身材完全藏不住，更化身性感OL，一改過去甜美的形象。一開始，何庭歡聽到是《FHM》專訪時，懷疑自己是否有資格，因為個性其實有點「閉俗（害羞）」，也不會花心力打扮，坦言有些卻步。

(中時新聞網)