雞蛋，幾乎已經是每天人人必吃的食物之一，且大量應用在許多食品當中，包括麵包、蛋糕、布丁……等等，但市面上的蛋種類多元，你知道怎麼挑好蛋嗎？紅蛋一定比白蛋營養？還有哪些蛋的迷思，讓聯安預防醫學機構聯安診所 徐景宜營養師一次傳授給你。

蛋蛋的迷思一：大家說的挑蛋方式都不一樣，到底怎麼挑才正確？

A：購買時應挑選蛋殼硬、乾淨、無裂痕及破損、無不正常氣味的。

營養師Tip：雞蛋若新鮮，裡頭組織就越稠密，買回去後打出來的蛋越扎實，代表品質越好，可做為下次選購的參考依據。

蛋蛋的迷思二：紅蛋比白蛋營養? 蛋黃顏色不同營養有差？

A：錯！蛋殼的顏色是取決於雞隻品種、飼養方式、飼料種類等等，營養價值其實差異不大；至於蛋黃的顏色則跟餵食的飼料有關，若飼料中含有胡蘿蔔素、紅椒等成分，產出的蛋黃就容易偏橘紅色，因此也並無蛋黃越紅營養價值較高一說。

營養師Tip：選購時可盡量挑選優良廠商或有產銷履歷的產品，多多支持在地小農，一些大型的連鎖有機商店都可選購。

蛋蛋的迷思三：蛋雖營養，一天最好只吃一顆，不然膽固醇會過高！

A：錯！《美國2015～2020年最新飲食指南》中已取消每日攝取膽固醇的上限，而且也說明膽固醇的多寡，大約有8成是身體自行製造出來的，只有2成來自於食物。這意謂人體經由吃蛋所產出的膽固醇，並不如我們想像中那麼多，沒有顯著影響。

營養師Tip：雞蛋是可以快速補充優質蛋白質的食物，還富含維生素A、B群、D、E、卵磷脂等營養素，且吃蛋可以增加好的膽固醇。因此，徐景宜營養師建議民眾可以先藉由每年健檢，了解自己的身體狀況，不要冒然把膽固醇過高的問題跟雞蛋劃上等號。

雞蛋富有多種的營養 評估自身狀況在食用才健康

最後徐景宜營養師提醒，雞蛋雖然富有多種的營養素，但也是有些民眾的食物過敏原，長期攝入食物過敏原會導致身體慢性發炎，影響腸道健康與免疫力。如何將蛋變成對健康有益的食物，建議民眾可以先瞭解自身狀況，再經由專業醫師、營養師給予個別化的飲食建議，以最適合自己身體的方式攝取雞蛋營養。

此外，若擔心雞蛋會造成心血管風險的民眾，則可利用抽血的方式，評估自身先天和後天相關的冠狀動脈硬化、中風等心血管疾病風險數值，更能全方位的照護健康。（文章授權提供／KingNet國家網路醫藥 黃慧玫、撰文/聯安預防醫學機構 編輯部、諮詢專家/聯安預防醫學機構 聯安診所營養師 徐景宜）

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(中時新聞網)