外傳華為Mate40系列手機將在10月下旬亮相，而其搭載麒麟9000晶片，將採用台積電5奈米製程生產。陸媒報導，華為原本下單台積電1500萬顆晶片，但在9月15日禁令生效之前，訂單無法全數趕工完成，最後只出貨給華為880萬顆。

快科技報導，美國對華為展開第二輪制裁，9月15起台積電停止為華為代工，麒麟9000備貨數量多寡備受市場關注，因為將決定華為旗艦手機Mate40的產量。據了解，華為下單給台積電的麒麟9000晶片約1500萬顆，但因生產時間壓縮，台積電無法趕完全部訂單，最後只交貨880萬顆。

但關於晶片出貨量消息，並沒有獲得台積電和華為證實。

華為消費者業務CEO余承東先前坦言，美國制裁對華為晶片業務帶來的衝擊，華為麒麟9000晶片只能生產到今年9月15日，Mate40搭載高端麒麟晶片可能是華為絕版手機。因美方禁令，台積電將在9月14日之前將相關晶片全數出貨給華為，之後就無法再與華為有業務往來。

若禁令沒有鬆懈，麒麟9000晶片備貨用完後，就得不到補給支援，華為明年手機出貨恐大砍8成。

值得注意的是，台積電5奈米製程價格較7奈米稍貴一些。據美國CSET計算，以台積電5奈米製造的12吋晶圓成本約1.69萬美元，遠高於7奈米成本9346美元，不過換算到單顆晶片代工價，只有238美元，比7奈米的233美元貴了5美元。

(中時新聞網)