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The Dubble || @NetSuite pic.twitter.com/iftslnjtzo — Golden State Warriors (@warriors) September 26, 2020

歡迎回來，「浪花弟」克雷湯普生！正在遵從聯盟要求舉辦自主訓練營的勇士，日前迎來當家射手克雷湯普生首次重新回到場上跟隊友一起練球，這讓勇士總教練科爾感到相當興奮，畢竟這是克雷湯普生相隔470天重新跟球隊一起訓練。

克雷湯普生是在上季總冠軍賽G6遭逢膝蓋十字韌帶撕裂的嚴重傷勢，讓他本季完全沒法上場，如今他重新加入勇士訓練，不僅完成訓練當中每個步驟，更沒穿戴護膝，科爾表示克雷湯普生移動很好，雖沒達到最佳狀態，卻是很棒的徵兆。

「這是克雷湯普生十字韌帶撕裂後首次練球，我不期待他一下子就恢復到顛峰狀態，他確實也沒有，」科爾在訓練後表示，「但他現在的移動很好，這是他邁出的重要第一步，我想他已經做了很多出色的工作，也清楚自己目前該在位置。」

反正NBA下個球季最快要到明年1月以後才會開打，克雷湯普生至少還有長達3個多月時間，可以好好調整找回狀態，隨著他跟柯瑞、卓雷蒙格林、威金斯等勇士主力逐漸健康，也讓外界不禁期待勇士下季表現，以及榜眼籤究竟選誰！

(中時 )