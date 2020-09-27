本季年度第六人哈瑞爾如今已經變成不少球隊爭相招募對象！根據美媒爆料，先前謠傳包含獨行俠、公牛、尼克等隊都想招募的哈瑞爾，目前也讓暴龍對他很有興趣，不過他的身價卻從原本2000萬美元跌到只剩800到1200萬美元左右。

暴龍會看上哈瑞爾並不意外，畢竟他們陣中的馬克蓋索、伊巴卡等內線主力，都已逐漸呈現老化跡象，暴龍確實很需要哈瑞爾這種年輕又強硬的內線好手，只是他的行情卻因今年季後賽表現不如例行賽強勢而下滑，甚至出現很大的落差。

儘管已成自由球員的哈瑞爾，打算尋求年薪2000萬美元的高薪合約，可是他在季後賽表現欠佳，甚至傳出跟保羅喬治大鬧內訌的謠言，造成快艇跟他續約的意願下降，就算目前他有不少球隊爭搶，價碼也只在800到1200萬美元之間。

只是不管是否快艇順利跟哈瑞爾續約，或是他跳槽到暴龍、獨行俠、尼克、公牛等隊效力，哈瑞爾仍需重新證明自己身手仍在，最起碼可以打出符合年度第六人的該有數據，否則他想要追尋年薪2000萬美元的美夢，只會越來越遙不可及。

(中時 )