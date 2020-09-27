捷克參議院議長韋德齊在立院中一句「我是台灣人」讓綠營支持者大讚，更獲得台灣贊助5條口罩生產線。有捷克廠商為此設計「我是台灣人」T恤，引起台灣民眾熱烈反響。對此「宅神」朱學恒在臉書上KUSO，補上一句「我從未說過台灣是個獨立國家」，引發綠營支持者不滿，嗆「見不得綠營好」。
朱學恒26日在臉書上PO出惡搞照片，在印有「Wo shi Taiwan ren(我是台灣人)」T恤下方，補上一句「我從未說過台灣是個獨立國家 By捷克議長韋德齊」，表示「一早起來看到捷克T在台灣熱賣的消息，感覺台灣消費者太熱情了，於是我決定設計一個說實話的版本，但這樣應該就沒人要買了吧」，更酸「實話總是不好賣」。
不少網友紛紛留言：「穿這件走在路上，可以邊走邊打覺青臉」、「朱大你漏掉一句話，捷克議長說他沒有違反一中原則」、「還少幾個字，我只是來要口罩」、「來賓點唱：聽見心碎的聲音」、「玻璃又要缺貨了」、「這個老實襯衫會讓817崩潰」、「大內宣之後的神打臉，那麼多次，覺青還是醒不了，只能說中毒太深」。但也有綠粉不滿開嗆：「台灣總是有人見不得綠營好」、「葦德齊有沒有說很重要嗎？台灣就是獨立國家」、「想搜集一堆失落了大半年的族群對吧」、「你在高興什麼」。
韋德齊率團參訪台灣，在立院說「我是台灣人」，獲得綠委掌聲，也讓綠營支持者稱讚不已，未料韋德齊返國後卻表示自己從未說過台灣是獨立國家，遭網友譏「5個字騙到台灣5條口罩生產線」。
(中時新聞網)
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