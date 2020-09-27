第55屆金鐘獎26日在國父紀念館舉行，各大獎項一一揭曉，結果公布後可以說是幾家歡樂幾家愁，原本表訂晚間11點半結束的典禮，居然嚴重超時還有多個獎項未公布，重頭戲戲劇大獎還得到凌晨才能頒完，讓PTT鄉民留言砲轟。

第55屆金鐘獎頒獎典禮嚴重超時，過往幾屆幾乎最晚都在11點半結束，不過這次由於有些得獎人致詞過於冗長，整個拖慢頒獎典禮的時間及步驟，此外加上典禮多達8位主持人輪番上陣，導致時間一拖再拖，今天已到過往結束時間的11點半，竟還剩大支表演節目及5個獎項還沒頒，估計至少要到12點半才會結束。

對此網友也紛紛留言砲轟：「今年第一組主持人就不行了，後面又好拖啊」、「跨夜囉，凌晨12點囉，是要頒到幾點啊」、「超嚴重超時，主持人沒有在掌控時間嗎」、「以後每個獎項都限制只能講一分半」。

此外網友也針對大支表演內容頗有微詞，紛紛留言怒斥：「到底是在表演什麼？有夠尷尬」、「歌曲串在一起也太難聽了吧」、「噓爆，這到底什麼表演」，此外就連入圍名單網友也難以接受，紛紛留言：「今年怎麼都爆冷門」。

(中時新聞網)