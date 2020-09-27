第55屆金鐘獎頒獎典禮於今(26日)晚間盛大舉行，本屆視后入圍的有天心、楊謹華、柯佳嬿、莫允雯、林玟誼，最後由《想見你》柯佳嬿奪得。

柯佳嬿睽違4年再度奪后，她上台難掩緊張，直言今年來參加典禮，腦袋一片空白，有種好超現實感覺，她表示很感謝與幸運能和這個劇本相遇，說到一半還哽咽，她坦言2020發生很多事情，希望每一個人從現在開始，能分享給身邊的人多一點溫暖和善意。

本屆競爭激烈，視帝后堪稱死亡之組，楊謹華4年前曾以《一把青》入圍最佳女主角，呼聲高卻敗給柯佳嬿，兩人睽違4年再度廝殺，這次柯佳嬿仍擊退楊謹華，拿下戲劇節目最佳女主角。

柯佳嬿在《想見你》一人分飾兩角，詮釋個性陰沉的陳韻如和自信外向的黃雨萱，不僅降齡演出無違和，細膩與層次有深度的演技，受到網友讚賞，繼4年前《必娶女人》後，現如願再拿下第2座金鐘視后。

(中時新聞網)