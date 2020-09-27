台鐵可說是台灣交通命脈，其本身也有許多型態列車，包括載客用普悠瑪、自強號、莒光號列車、或是水泥、穀物等貨運列車。一名網友在車站看到路過的貨運列車，車身上印著「P35BHㄗㄕㄊㄍ」阿拉伯數字、英文與注音符號的不明符號，忍不住拍照詢問意義，正當網友們歪樓時，意外釣出內行人士解答，讓大家驚呼長知識。

男網友在臉書《爆系知識家》PO照，透過照片可以看到，一列載著碎石的貨運列車入站，車身上卻印著意義不明的「P35BHㄗㄕㄊㄍ」，讓他相當好奇，忍不住詢問到底代表什麼。

一列台鐵貨運列車上刻著神秘注音文「ㄗㄕㄊㄍ」，讓網友百思不得其解，最後有內行人出來解答，此乃台鐵自創的「國音電碼」，代表自備石頭車35噸 (圖／爆系知識家)

網友看到紛紛歪樓回：「總是通過」、「資生堂跟」、「姿勢痛苦」、「早上通過」、「姿勢胎哥」、「資深舔狗」，卻沒人知道正確答案。就在此時有內行人現身解答。

該內行網友表示，這是台鐵自創的「國音電碼」，每個國音電碼跟排列位置都對照到不同車種、類別、定義、噸數，所以ㄗ是自備、ㄕㄊ為石頭、ㄍ則是35噸，合起來就是自備石頭車35噸。

網友忍不住留言：「太厲害了」、「真的長知識」、「第一次聽說國電密碼這種東西」、「社團內真的臥虎藏龍」。

(中時新聞網)