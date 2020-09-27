高雄前市長韓國瑜雖遭罷免，但其一舉一動仍相當受到外界矚目，近期有消息傳出韓將參選台北市長或是國民黨主席。對此，資深媒體人黃創夏分析，以韓國瑜的個性而言，他參選2022年台北市長選舉的機會比參選國民黨黨主席多，並分析他除了這2個選項以外可能的動向。

黃創夏25日在政論節目《鄭知道了》中表示，以韓國瑜的個性，選台北市長的機會比選黨主席多，「因為韓國瑜的個性，不會想去負擔一個月幫你借3000萬或什麼的，還要拿錢出來，這不是韓國瑜的個性，他也不會是真的得到同意啦。」

黃創夏指出，因為台北市是大選區，有補助金，且可能鼓動他到新北市參選，若不是侯友宜主政新北，搞不好他都很想選新北。

黃創夏分析，相較於韓國瑜，目前藍營參選2022年台北市長選舉呼聲最高的立委蔣萬安，在知識藍、經濟藍的部分佔了一個便宜。此外，黃創夏也說，韓也可以去桃園市，桃園也有200多萬人，「以韓國瑜的個性，他不會考慮3天後的事情，但是有人去鼓吹，挑撥一下，他可能會去選桃園。」

(中時新聞網)