深受小朋友喜愛的紙風車劇團，26日在台中市府廣場演出《巫頂環遊世界》，晚上7點開演，下午4點就有家長帶著小孩來市府廣場卡位。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

台中市府觀旅局26日在市府前廣場舉辦「藝遊未盡台中城」活動，邀請聞名全台的紙風車劇團展演，現場還有特色觀光市集及抽獎，吸引超過5000人次參與，市長盧秀燕到場同歡，和民眾共度美好周末夜，也預祝大家中秋節快樂。

盧秀燕說，新冠肺炎期間許多民眾對於不能出國感到失望

，特別邀請紙風車劇團透過劇目演出，帶大家環遊世界，也歡迎大家來好吃、好喝、好玩、好買、好看的台中玩！

觀旅局長林筱淇指出，這次活動為振興台中觀光、推展安心旅遊，邀請知名兒童劇團「紙風車」表演劇目《巫頂環遊世界》，融合「起床號」、「小芬小蓮海底歷險記」、「海底世界運動會」、「牛蛙愛唱歌」四大主軸，以音樂、魔術

、特技、人偶等奇幻又逗趣的橋段，與大朋友、小朋友們互動，現場歡笑聲連連。

活動串連台中觀光相關產業公協會、在地農會，共20幾家在地優質業者於現場觀光市集展售，攤商類型涵蓋食、宿、遊、購優惠好康、主題遊程套票及在地知名的農特產品與伴手禮，有吃又有玩，盡顯台中觀光魅力！

現場還有刮刮樂與抽獎活動，送出萬元五星級飯店住宿券大獎及超過200份的獎項，要讓參與民眾在台中留下美好體驗、盡興而歸。

觀旅局歡迎民眾趁著假期暢遊台中，享美食、泡好湯、買好禮、賞美景！一天意猶未盡，還可選擇入住台中市的安心旅宿。

活動包括盧秀燕、林筱淇、文化局長張大春、運動局長李昱叡、台中市糕餅商業同業公會理事長蔡萬財、台中市旅館商業同業公會理事長鄭生昌、台中市好禮協會理事長鄭人豪均到場共襄盛舉。

(中時 )