兩岸若打起來，美國真會派兵救援嗎？外交部長吳釗燮近日接受美國電台(NPR)專訪，他表示，「目前不尋求與美國建立全面外交關係、兩岸開戰，台灣不會依靠美國干預」。對此，前海軍陸戰隊指揮官宋兆文撰文分析，要等美軍準備好，至少要4個月時間，屆時已太遲了。

近期共軍頻頻騷擾台灣西南海空域，我中科院近日則為測試研製飛彈性能，試射傳為天弓三增程型的防空飛彈，也讓兩岸情勢持續維持緊張狀態。

宋兆文25日在媒體《ETtoday新聞雲》投書，談及兩岸開戰可能面臨的情形及美軍是否可能出兵相助。他表示，在綠營政府豎起「反中政策」大旗下，兩岸關係持續緊張，對於國安高層下令第一線戰機飛行員不得開第一槍，但將面臨的卻是我方戰機可能被共軍戰機擊落，這種作法，對飛行員家屬，卻是多大的痛苦。

他指出，國內現在某些立場親美的政黨認為，「兩岸開戰美軍會派兵來救」，宋兆文認為，美軍迄至目前，並未做出軍事上相挺動作，要讓美軍支援台灣，其戰備整備時間，至少要四個月以上，屆時真打起來，時機已太遲。他呼籲政府高層「醒醒」。

(中時新聞網)