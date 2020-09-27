藝人黃鴻升（小鬼）16日因主動脈剝離造成血管阻塞驟逝，留給眾人無限懷念，他生前人緣好，許多名人都PO文哀悼並到靈堂送他最後一程，而陶晶瑩26日就在社群網站曬出收到小鬼送的中秋禮，讓不少粉絲看了不禁鼻酸。

陶晶瑩在IG貼出小鬼所送的中秋月餅禮盒照片，寫下：「從月球寄來的月餅。工作人員說，你之前就安排好了，謝謝你。」可見月餅上頭還有著小鬼Logo的標誌，原來小鬼之前就準備好中秋祝福，未料今年卻不能和親友一起過中秋了，讓許多粉絲看了忍不住淚崩「小鬼就是貼心」、「好貼心的禮，是要怎麼吃的下」、「最暖心的月餅」、「難怪是零負評藝人」。

小鬼出現在金鐘VCR，惹哭不少網友。（圖／翻攝自Youtube）

小鬼25日化為一縷輕煙，家屬低調舉辦告別式，楊丞琳、許瑋甯、吳宗憲、李易六月夫妻等眾多親友到場送他最後一程，並以花葬方式長眠於陽明山臻善園。

而26日小鬼以另外一種形式登上金鐘舞台，出現在金鐘獎的追思已故影人VCR中，畫面播出他在《綜藝玩很大》裡的口白「這是終點站嗎？最後一步囉！掰掰！」讓許多台下藝人都哭了。

在 Instagram 查看這則貼文 從月球寄來的月餅。工作人員說，你之前就安排好了，謝謝你。 陶晶瑩（@momoleelee）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 26 日 上午 3:07 張貼

(中時新聞網)