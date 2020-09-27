公務員給人普遍印象就是工作穩定，薪水不錯加上福利佳，被視為「鐵飯碗」，因此每年都有許多人報考。就有網友PO文，表示自己親戚想考公職，詢問鄉民「哪個公職最好考」，引發討論。

網友在PTT八卦版詢問「哪個公職最好考」，表示自己有個親戚，由於念的是學店，加上住在偏鄉，當地都是工廠工作，薪水也僅是底薪加上責任制，於是想拚公職看看，但又不知道該考什麼，於是代替親戚上來發問。

文章PO出後，鄉民們紛紛搶答，幾乎大部分人都秒回「土木」、「當然是土木」、「土木的錄取率最高」、「土木啊 公文蓋出去的經費比你吃過的米還多」、「理工科畢業的都可考土木」、「土木超缺人」，但也有人表達不同看法，指出土木名額雖然多，但不代表好考，而且有科系限制。

除此之外還有人回答「志願役啊，軍人也是公職，有報就會上，沒上就代表你連自己名字都不會寫」。

(中時新聞網)