台南市政府消防局第五大隊關廟消防分隊，今（26）獲科力航太公司捐贈全地形功能車1輛及熱顯像望遠鏡2組，價值約新台幣40萬元，以提升大台南地區救災能力。

全地形功能車簡稱ATV（ALL TERRAIN VEHICLE之縮寫），意思就是「適合所有地形之交通工具」，面對狹小巷道或不平整路面，消防人員可駕駛ATV先行迅速抵達現場，進行災況確認與回報。另，熱顯像望遠鏡亦可藉由其熱顯像鏡頭，實際從火場遠方進行判斷並確認火點，有效提升消防戰力。

台南市政府消防局楊副局長表示，本次科力航太股分有限公司捐贈全地形功能車1輛及熱顯像望遠鏡2組，除提升本局戰力外，也藉由裝備器材更新，將最好、最需要的資源，提供給本局基層同仁，一同建立安全之消防救災環境，減少消防人員因救災發生傷亡之憾事發生。

台南市長黃偉哲表示，消防局近幾年採購手持式熱顯像儀、無人機加掛熱顯像鏡頭等各式科技救災用裝備器材，現在又加入具有熱顯像鏡頭望遠鏡，可以看出本市消防局在救災裝備上，持續不斷升級，目的也是想確保消防人員在救災上，可以更加安全，確保每次救災出勤都可平安歸隊。

(中時 )