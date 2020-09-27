中國鋼鐵工業協會黨委書記、執行會長何文波26日在2020中國鋼鐵節能減排論壇上指出，大陸鋼鐵在疫情期間的生產規模世界占比大幅提升，統計今年前8個月，大陸粗鋼生產量占全球58％，去年全年為53.3％，而生鐵則占全球68％，進口鐵礦石占全球出口量71％，累計進口鐵礦石7.6億噸，年增達到11％，顯示大陸鋼鐵在疫情期間生產規模世界占比顯著提升。

何文波更指出，出現這一現象主要由於大陸與世界主要經濟體之間防疫成效和經濟復甦的巨大差異，以及與世界主要產鋼國主流鋼鐵生產流程、結構的明顯不同，包含如電爐比例和廢鋼應用比例等。

此外，中新網引述何文波還提及今年大陸鋼鐵業出現的另一個階段性現象，也就是粗鋼淨進口。他解釋，這是由大陸國內外市場需求的巨大差異和鋼鐵產品價格的明顯落差，加上高度開放的大陸鋼鐵市場推動形成，造成疫情發生以來，大陸鋼材出口明顯下降、以鋼坯為主的進口快速上升。

(旺報 )