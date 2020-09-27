美國總統川普對大陸揮舞「關稅大棒」的做法，近日引起美國企業反彈，特別是與大陸經貿聯繫緊密的美國公司。據央視引述路透社報導，目前已有約3500家美國企業就川普的關稅政策採取了法律行動，要求償還已支付稅款、呼籲美國政府改變關稅政策。

而這些美國企業包括特斯拉、福特等車企，以及家得寶公司、沃爾格林公司等美國知名企業。更有企業在訴訟資料中表示，美國政府無邊界、無限制的貿易戰，影響美國進口商從大陸進口的數十億美元的商品。

這些企業在美國國際貿易法院提起這些訴訟，包含美國貿易代表萊特希澤和美國海關和邊境保護局遭到指控，同時這些指控也挑戰美國政府通過徵收第三輪和第四輪關稅而使美中貿易戰非法升級的做法。

而對企業影響來說，以特斯拉為例，在2018年對關稅加徵影響作出的評估顯示，僅當年第4季毛利潤就將減少5000萬美元。

也有分析人士認為，如果企業此次勝訴，不一定會動搖關稅政策，但企業可能會獲得關稅豁免。所以企業有一線希望借助法律手段來維護自身權益，通過起訴的方式獲得關稅豁免。

(旺報 )