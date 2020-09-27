共機近來頻繁擾台，台海情勢轉趨緊張。有網路節目針對年輕人進行街訪，有些人說對國軍保衛家園有信心，不過也有年輕人坦言「會怕，還是要上啊！」還有人說對國軍不太有信心，可是也不覺得大陸會馬上打過來。

Yahoo TV網路節目《風向台灣》進行街訪時，有一個年輕人李先生說，他對國軍保衛家園其實是蠻有信心的。另一位管先生則認為，「我是覺得他們(大陸)不會打啦！要打早就打了，都已經飛那麼久了。」

孫先生則表示，對國軍還是有信心啊！說真的是打不贏，可是國家還是有一定的武力，可以去阻擋他們，就是不要那麼快就被他們打倒。另一位謝先生說，「因為政府有在拉攏跟台灣理念相近的國家，所以我覺得會有人來救我們。」還有一位張先生說，他不太有信心，可是也不覺得他們馬上會打過來。

還有一位黃先生說，對國軍有一定程度的信心，他們畢竟很多時候都是很認真在操練。被問到如果國家徵召上前線打仗願意嗎？他說，如果真到那時候，大家應該都很願意保衛台灣。

江先生則苦笑說：「國家徵召你能拒絕嗎？我是希望不要打啦！所以徵召了還是得上去啊！」另位張先生無奈說：「就是人民的義務啊！雖然有點遺憾，不過這就是命運。」

最後一位邱先生直爽說：「OK啊、上啊！」再被問到不會害怕嗎？他坦言「會怕，還是要上啊！」

(中時新聞網)