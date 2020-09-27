曾國城與蔡尚樺主持的《全民星攻略》，一舉獲得第55屆金鐘獎益智及實境節目與主持人獎，不過他與巴鈺主持的衛視中文台《一袋女王》則在綜藝節目主持人獎項鎩羽而歸。曾國城也搭檔炎亞綸擔任典禮最後一組主持人，對於今年頒獎典禮挨批冗長、竟足足超時1小時，直到凌晨12點半左右才結束，他自爆其實最後一段他們「自宮」了至少10分鐘的節目流程，捨棄掉5位男主角入圍者一人一題的快問快答橋段。

曾國城與巴鈺、炎亞綸及《想見你》劇組的柯佳嬿、許光漢等藝人，27日凌晨都出席衛視中文台舉辦的金鐘慶功宴。曾國城表示，他跟小他一輪以上的炎亞綸可說是一見如故，過去這段時間每天電話討論主持內容，沒想到偶像也能這麼有趣好笑。他覺得兩人主持的這段非常俐落，「是有點不得不俐落，我們也想設計亮點，因為要頒發戲劇類獎項，最早就曾設計要對唱著歌出來、手牽手，呼應BL劇效果，但當知道前面的Lulu與盧廣仲就有唱歌橋段，他就毅然決然把5分鐘的對唱拿掉，如果再加上因為典禮超時而臨時拿掉男主角入圍者的快問快答，最後僅保留與即將上台頒獎的入圍者蔡昌憲互動橋段，至少縮減了十分鐘。

曾國城笑說「我們沒有被狠狠催促、我們很精煉耶」，當現場工作人員跟他說「現在（典禮）超長」，他只回一個「所以呢？怪我嗎？」的表情，他直言：「我們不計較，但所有人都想利用金鐘獎好好表現！」炎亞綸則說他當下真的不知道該怎麼辦，「幸好城哥的臨場機智反應讓人很安心，比安心亞還安心！」冷不防的笑哏，讓現場一陣爆笑。

巴鈺則解讀得獎者們的心情，「大家都難得到台上，都有很多想說的，因為今年太不平靜了，想把握機會把想說的、想感謝的人講完，這些都可以體諒」。對於網友點出今年不少得獎者都「感謝上帝」，炎亞綸妙回「今年的贊助商是信仰」，曾國城也附和：「有信仰、很虔誠是好事，在這個時局當下，信仰真的很重要，感言聽起來也滿感動的！」炎亞綸也透露自己最近每天都會抄寫《心經》。

曾國城很開心能節目與主持人雙料得獎，他說先得節目獎時已經很高興，知道又拿了主持人獎時，心情上覺得「太突然」，不明就裡上台，當時又要當典禮主持人，其實有點轉換不過來，一直在想「是真的還是假的？」，感覺就像上周看到小鬼猝逝的新聞一樣，「麻麻的」。他忍不住感嘆今年雖然有疫情，但一下子就到10月了，過得挺快的，「2020，根本是惡靈，希望惡靈快退散，因為今年真的一點都不平靜、整個好奇怪、磁場這麼亂，台灣不知道怎麼回事、全球又是怎麼回事。或許台灣相較已經是淨土」。

典禮中播放過去一年離開的電視圈幕前幕後人員影片時，與小鬼私交甚篤的他，被鏡頭捕捉到哽咽落淚畫面，他驚訝問說：「你們怎麼知道？我忍著，以為忍得住，結果沒出息頂不住。因為沒想到走了這麼多人，一走就一起走，有些人我們甚至忘了他走了。小鬼這事真的是太突然，他幾乎是裡頭最年輕的，高以翔也是⋯⋯」說到這，他忍不住語塞，舉著酒杯對空遙敬，增添幾分感傷。

他說，今年已經不是平靜或不平靜，是變化太大了，而且不只是臺灣而是全球皆然，「在變化中要找到不變的自己有點難，人也會因為這樣覺得無力、無奈，不知道努力是為了什麼，這種無力感很可怕。這種像末世的感受好奇妙，會想著接下來呢？未來是什麼？會不會一夕之間就全變了？如果現在大家都這麼投入的網路都當掉了、只剩AM、FM（指廣播）可以聽，世界絕對會混亂到一個程度！」

(中時 )