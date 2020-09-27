蔡淑臻今年以《噬罪者》奪下金鐘55最佳戲劇節目女配角獎，27日參加公廣集團慶功宴，談到奪獎心情，難掩興奮直說「終於輪到我」。她今年初結束和李沛旭8年情，反倒事業運更旺，她聽到此說法時疑惑「真的嗎？我是沒有這樣想」，而李沛旭日前被拍到跟新歡喇舌，和當年他倆戀情曝光方式相同，蔡淑臻虧舊愛「這麼沒創意啊」，透露兩人目前很少聯絡。

蔡淑臻今年是4度入圍金鐘，談到過去幾年入圍，對上賈靜雯等勁敵，的確不是很有把握，這回演出台商妻子「唐娟」，卻和曹晏豪外遇當小三，演技獲觀眾好評，她對作品有把握，認為得獎機率高，事前在家狂練得獎感言，就怕漏掉感謝名單。

模特兒出身的蔡淑臻，最感謝伊林娛樂副董事長陳婉若以及其導演老公王維明，並形容兩位是對她非常重要的人，「從出道跟婉若姐到現在，我對自己沒安全感，兩天沒工作，就覺得自己有問題，常去找婉若姐精神訓話，她會鼓勵我，總讓我很安心」，更直言陳婉若是她的偶像、好榜樣。

從模特兒跨足戲劇圈，陳婉若過去擔任服裝秀導演，當中加入戲劇元素，都會讓蔡淑臻去做戲劇表演，「雖然我什麼都不會，她給我機會，就因為這樣，對戲劇產生興趣」，並演出由王維明執導的金鐘劇《重新維修101》，劇中飾演模特兒，是她首部戲劇處女秀，也開啟她戲劇之路。她和陳婉若一家感情好，像家人也像朋友，表示「有時他們像爸媽，我很像透明人，我講什麼她都知道，也不能裝模作樣，會被一眼看穿」。

4年前蔡淑臻曾因嚴重肌筋膜疼痛症候群難以行走，去年參加完金鐘獎、在家痛了兩天，她經過治療後已好很多，走路變快也能爬樓梯。她透露大姐、二姐及姐夫特地觀禮，去年幫她做的亮亮板子，今年續拿助攻她得獎，而媽媽則是七點半就睡，爸爸撐到看她奪獎，恭喜之餘想敲房門叫媽起床，沒料媽反鎖房門，得到隔天才能得知女兒奪金喜訊。

蔡淑臻也透露，每次接戲爸總說「看看這部會不會入圍」，她對此沒壓力，反認為是爸爸對自己有期待。而奪金將有10萬元獎金，她新戲角色愛吃，她笑說「拿來吃好了」。

(中時 )