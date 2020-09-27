浩子（謝炘昊）、乱彈阿翔（陳泰翔）今年以《台灣金頌》奪下第55屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，27日出席公廣集團慶功宴，浩子說本是帶著陪榜的心情，觀察鏡頭一直拍許效舜，原以為是他得獎，還跟他說「可以準備一下」，沒料是自己得獎。阿翔過去得過金馬、金曲，加上金鐘湊滿三金，在台上浩子感言說得結巴，阿翔也沒機會多說，浩子急忙求饒「對不起喔三金總司令」。

42歲的浩子和將滿50歲的阿翔差8歲，他戲稱兩人是忘年之交，爆料阿翔「大家以為他穿紅內褲為了得獎，其實他只有紅色內褲，翔哥說他缺火」，也感謝公視及節目團隊，願意打破框架，讓他們放肆去玩，尤其音樂人來上節目，願意和阿翔坐下侃侃而談，他笑說阿翔宛如「一尊非常慈祥的風獅爺」。

《台灣金頌》第二季已播畢，浩子坦言，「這兩季就像美好的季節限定，讓我遇到我的偶像、團隊製作人，翔哥的音符已經留在我的血液身體裡」，並透露新作品正醞釀中。浩子也感謝過去在《綜藝大集合》胡瓜照顧，「瓜哥一直是我綜藝的老師，本來還在摸索，真的是他教會我」，也看見瓜哥願意為表演付出一切，讓自己很感動。

2011年浩子與阿翔（陳秉立）的「浩角翔起」，以《食尚玩家》奪第46屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，相隔9年和另一位阿翔再奪獎，開玩笑稱兩人將組新團「浩角亂翔起」，浩子更笑說「翔哥叫我找賀軍翔一起演戲，說不定有望得金馬」。奪金後收到阿翔（陳秉立）等好友傳訊恭喜，浩子說沒來得及回，隔天上午就會和阿翔在外景碰面。

(中時 )