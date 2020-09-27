許光漢舔嘴巴、抿嘴動作被柯佳嬿笑說會被重播三遍。（林淑娟攝）

許光漢錯失金鐘視帝，謙稱自己只是陪榜。（衛視中文台提供）

柯佳嬿、許光漢一起出席金鐘慶功宴。（衛視中文台提供）

柯佳嬿今年以燒腦神劇《想見你》二度摘下金鐘后冠，她27日凌晨與同劇入圍男主角獎卻槓龜的人氣男神許光漢一起出席衛視中文台慶功宴，被問是否有安慰許光漢，她說：「他不用安慰，他真的很平常心、很放鬆耶！」許光漢也坦言自己真的是抱著平常心來，「我真的覺得自己是陪榜，其他入圍的人都是我看齊的對象、都是很厲害的演員，還要跟他們學習，我真的沒特別多想會不會得獎」，也因此他事先連感言都沒有準備。

許光漢說，「這部作品已經是大家有目共睹，會有李子維、王詮勝這角色，也是佳嬿的黃雨萱、陳韻如演得非常出色、成就我，很感謝她，也感謝三鳳願意信任我可以勝任這角色，我想感謝的就是這些」。他被媒體記者形容嘴脣看起來有點發白，笑回「應該是沒吃東西，那我舔一下吧」，接著做出舔嘴、抿嘴的可愛表情和動作。他後來透露真的因為太餓了，有偷偷溜出去吃香蕉。

在許光漢無緣金鐘視帝的當下，據聞網路直播瞬間有1萬名左右的「許太太」們瞬間退出直播間，許光漢一聽覺得不可置信，忍不住尷尬笑說：「理性啊理性！我不知道這件事！謝謝他們，但還是可以留著看，後面還有戲劇節目獎啊！」

柯佳嬿說，她在台上沒來得及講，「演員角色之間是相輔相成，就是因為他演了李子維、王詮勝，才能有我演的黃雨萱跟陳韻如，這是互相的。我覺得光漢真的在新一輩演員裡面表現很亮眼，難得有明星魅力，演戲又很好看。其實你的好、你的優點大家有目共睹、感受都是差不多的」。聽說連金鐘評審也誇他是很有明星魅力的實力派演員，他開心反問：「真的假的？」柯佳嬿忍不住回他：「真的！你剛剛的舔嘴巴動作，會被放大、且重播三遍，那句『我舔一下好了』也會重播！」

(中時 )