柯佳嬿與許光漢一起受訪。（林淑娟攝）

柯佳嬿與許光漢一起現身金鐘慶功宴。（衛視中文台提供）

二度封后的柯佳嬿現身金鐘慶功宴。（衛視中文台提供）

柯佳嬿今年以燒腦神劇《想見你》擊敗強敵楊謹華、天心等對手，二度摘下金鐘后冠，她27日凌晨與同劇入圍男主角獎卻槓龜的許光漢一起出席衛視中文台金鐘慶功宴，她坦言上台領獎時腦袋確實一片空白，聽到名字時還想說「是我嗎？是不是該走上去？」因此就是想到什麼就講什麼，很多感謝的話都不知道該怎麼說，也包括忘記感謝「我先生」謝坤達，「 謝謝他對我很多支持，我總是在忙著成為我自己，很謝謝他的支持」。

她得獎第一時間看起來有點不知所措，坦言最近確實因為好友小鬼的事，心情落差有點太大了，包括來參加典禮後走上台那一刻，整個心情都是空的，有太多情緒沒辦法在這麼短時間內調適、消化好。她也沒有預先準備感言，「我的心思有點沒有在這上面，沒想過在台上會這麼不知所措，就是站在那邊看著大家，因為沒想到今年是這樣的狀況來到金鐘獎」。到了後台時，與好友賈靜雯相視對看，「她一看，我就哭了，很多東西累積到那一刻，情緒太多太複雜，不太知道該怎麼面對這些情緒，謝謝她抱我、拍拍我的背。記得她有講一句話，但我不記得了啦！」

柯佳嬿說，最近實在有太多情緒了，「感受太多，很難整理表達出來，我在IG上打一篇長文，只是盡可能整理。文字對我是個出口，今年發生很多事情，包含疫情，讓我有很多感觸」。她認為在這種時候應該從自己開始做起，分享溫暖善意給身邊的人，希望大家把今天過好、讓明天會更好。

被問第二次得獎與首度封后時的感受差別？她說「是心情的落差，因為沒有想到，一時之間還沒有回神」，之後她會放幾天假，就要開始上課，十月會進新劇組。

她與楊謹華重現三年前「柯楊PK」到最後，以一票之差勝出的結果，連評審召集人陳世杰都驚嘆這種巧合，她苦笑說：「不然我們之後約一下，接戲時看一下時間，故意錯開？」她說其實兩人之前拍《敗犬女王》就有碰到，私下也是會聊、會約，「可能大家想增加典禮可看性、討論度，下標會用誰輸給誰、誰贏了這種比賽性質的詞，但我們兩個都覺得表演是演員自己跟自己的事情，我們共同感覺其實是台灣影視產業這幾年越來越好，看到很棒的團隊、有愈來愈多不一樣的劇種，連海外觀眾都有在注意，整體大環境越來越好，身為其中一份子其實很開心，尤其都能看到熟面孔演員，會很開心大家都還在！」

她獲獎時，在台上遇到擔任頒獎人的舊愛王柏傑，坦言：「我沒想到，連謝誰都一片空白，沒意識到這麼多！」但她記得是張孝全頒獎給她。繼續被問到與王的互動，一向話不多的許光漢突然救援把話題帶開，插入《想見你》的效應、謝謝很多地方例如日韓都看到這部戲，讓一向負責救援他的柯佳嬿噴笑：「我覺得很感動欸！第一次救援我！感動感動！」接著甚至自己加碼爆料：「你們還一起拍過戲耶！」被虧挖坑給自己跳，她則落落大方地說：「因為夜已深，沒事沒事，小時候的事！」

(中時 )