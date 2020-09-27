【1】疫情拖累 今年稅收短缺逾1500億 政院拍板 軍公教明年不調薪

新冠肺炎重創全球經濟，儘管台灣防疫有成，仍受到全球經濟不景氣拖累。行政院人事行政總處昨宣布，經行政院核定，110年度軍公教員工待遇不調整，這也是軍公教連續3年未調薪。

【2】逾60工程涉賄 1羈押5交保

農委會水土保持局台中分局驚爆公務員喝花酒且收賄集體貪瀆案，台中地檢署檢察官9月初指揮廉政署、調查局等單位偵辦，搜索水保局台中分局、南投總局及廠商公司等地點、約談50多名相關人員後，認為台中分局祕書楊燕山涉犯貪汙重罪，且有勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，同案林姓前課長等5人，則以20萬至60萬元不等金額交保。檢廉不排除有民代及更高層官員涉案，持續偵辦中。

【3】張文宏稱靠新冠疫苗重啟世界

上海新冠疫情專家張文宏表示，目前新冠肺炎全球病例數已經突破了3000萬，以現在疫情蔓延態勢來說，新冠病毒已變成「常駐病毒」；由此導致各國加強邊境管控，世界大門要重啟，還是要依靠疫苗問世。此外，北京25日通過《突發公共衛生事件應急條例》，規定「公共衛生事件非惡意不實報告不追責」，被外界稱為「李文亮條款」。

【4】陳昭義要擦亮台糖老招牌

美豬明年開放進口，正面挑戰國產豬。身為國營養豬大戶的台糖，目前正由二度回鍋董事長的陳昭義，執行綠能豬舍改建計畫，預計2023年完成14座老舊豬舍翻新，屆時年供肉豬頭數翻倍達54萬頭。面臨美豬明年叩關，他展現自信說，或許是提前拓展外銷的好契機。

【5】蔡淑臻奪女配感恩伊林

49歲的馬力歐出道多年，是演藝圈熟知的「綠葉之王」，昨第一次入圍金鐘即拿下戲劇節目男配角獎。蔡淑臻以《噬罪者》獲得戲劇節目女配角獎，這已是她第4度角逐金鐘獎，這次在被視為「死亡之組」的謝瓊煖、袁艾菲、李璇（朱繼屏）、李劭婕之中爭出頭，首度敲響金鐘。

(中時新聞網)