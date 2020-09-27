趕在中秋節前，又有颱風即將生成！位在太平洋威克島西方海域的熱帶性低氣壓，最快今天發展為13號颱風「鯨魚」；未來路徑將轉彎，對台灣無影響。今晨低溫在新北石門18.9度，這波東北風加上華南雲雨區水氣移入，濕涼天氣將持續至明天。中秋連假天氣還算穩定，北部、東部雲多偏涼、中南部晴朗、溫暖。

今、明兩天受東北風（涼）、華南雲雨區（濕）雙重影響，中部以北及東部偏涼有雨；南部多雲，午後有短暫雷陣雨。氣溫持續探底，今晨低溫出現在新北石門的富貴角（自動測站），僅18.9度。

周二（29日）東北風減弱，降雨趨緩、氣溫回升，僅北部、東部有短暫雨，其他地區多雲。中南部白天晴朗，中午過後熱對流發展，山區易有雷陣雨。

天氣風險指出，秋節連假天氣漸趨樂觀，10月1日當天一波微弱東北風南下，影響不大。10月2日（連假第二天）起各地轉暖，白天恢復晴朗、炎熱，晚上想賞月的民眾，往中南部跑機會高，北部雲層較厚，要看到月亮得碰碰運氣。

至於目前位在威克島西方海域的熱低壓，最快今天發展為今年第13號颱風「鯨魚」，不過這尾「鯨魚」未來將轉彎，對台灣無影響。

(中時新聞網)