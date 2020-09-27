34歲的楊先生，有15年抽菸史以及平日愛吃燒烤的不健康習慣，但本身並沒有糖尿病、無家族病史、也沒有酗酒習慣，在工作忙碌之餘，抽空為自己安排了健康檢查，沒有癌症家族史的他，竟意外發現罹患零期大腸癌，其癌細胞僅在黏膜層尚未擴散到其他部位，切除後的治癒率幾乎是100％，且不需要追加化學治療，也因發現得早，並能徹底根治，遠離大腸癌死亡風險。

抽菸不只與肺相關 罹大腸癌年齡提早一般人2年

北投健康管理醫院黃洸偉主任醫師表示，一般認定抽菸致病往往與肺相關，但其實菸對全身器官都會造成傷害，抽菸的人罹患大腸癌的平均年齡也比一般人提早兩年，千萬不要覺得自己還年輕，就忽略了罹癌風險，不良的生活習慣也會導致大腸癌及其他疾病提早找上門！

大腸癌是我國好發癌症 5大危險因子莫輕忽

大腸癌已連續11年蟬聯我國癌症好發之冠，目前醫學上發現主要危險因子如下：

1、年紀：50歲以上，男性發生率大於女性。

2、家族病史：大腸癌、直腸癌家族病史。

3、飲食習慣：長期偏愛吃高熱量及燒烤、油炸食物、紅肉吃太多。

4、生活習慣：抽菸、喝酒、久坐、少運動、體重過重。

5、體質：糖尿病、糖尿病、代謝症候群、發炎性腸道疾病的病患。

大腸癌年輕化 最佳篩檢方式是做腸胃鏡檢查

近年來台灣大腸癌罹患年齡逐漸有年輕化趨勢，在眾多影響大腸癌病患存活的因素當中，最重要的就是診斷時的期別，越早發現治癒機率越高。黃洸偉指出，目前最好的篩檢方式是做腸胃鏡檢查，無痛舒眠腸胃鏡已是健檢趨勢，舒眠中完整觀察胃部及全大腸，且檢查中發現息肉也可順便切除；想要預防大腸癌，除了調整生活型態及飲食習慣，更重要的是定期檢查，早期發現早期治療！

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(中時新聞網)