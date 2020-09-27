解放軍殲-20戰機

在美台關係升溫，美方高級官員兩度訪台之際，近日中方軍機頻繁繞台演習。盛傳解放軍殲-20進駐浙江衢州機場，而該機場距台北僅500公里。

據新浪軍事26日報導，殲-20以時速2000公里巡航，7－8分鐘即可攻擊台灣北部上空戰機，15至20分鐘就能飛抵台灣上空轟炸。

而據鳳凰網軍事報導，軍事專家王雲飛認為，殲20配備的小型空地導彈天龍-20（TL-20），是智慧型空地飛彈，可輕鬆執行「斬首行動」。他並強調，解放軍戰機已連續多日在台海戰巡，各方都高度關注殲-20何時在台海出現。其實，殲-20在衢州出現，就等於已經在台海出現了！

分析指出，殲-20飛7－8分鐘即可攻擊台灣北部上空戰機還算靠譜，因為霹靂-15空對空導彈射程可達200公里，只要在海峽西岸大陸上空，就能對台灣北部上空的戰機構成攻擊態勢。

小型空對地導彈天龍-20（TL-20）射程可達85公里。（網路）

王雲飛說，殲-20是空優戰機，空對地打擊主要由殲-16等戰機完成，但對地打擊能力絲毫不弱，未必要抵達目標上空才能轟炸。分析指出，目前已經專為殲-20研製成一款小型空對地導彈TL-20。

這款導彈採取抗干擾的北斗加慣性複合制導方式，一般情況下射程可達85公里。天龍-20長度僅1.8米，而殲-20的彈倉長4米、寬2米，足以容納12枚天龍-20空對地導彈。此外，它是智慧型空地導彈，目標識別能力足以辨識履帶式裝甲車和輪式裝甲車，而執行斬首行動更有獨門絕技。

(中時新聞網)