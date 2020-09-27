前高雄市長韓國瑜近日被傳出，有意參選2022年台北市長，更被傳出可能選桃園市長或國民黨主席。對此，有評論認為，無論傳言是否為真，都能藉此看出，即便韓國瑜不在政壇，其政治能量都不容小覷。

周玉蔻日前在廣播節目《周玉蔻嗆新聞》指出，韓已隱約和重要人士約談中，目的是想選台北市長。資深媒體人邱明玉日前也表示，有一親韓人士向她暗示，韓國瑜一定會選台北市長。此外，也傳出韓有意角逐桃園市長，資深媒體人黃暐瀚日前也就韓合體前市府團隊吃飯聚會一事解讀，認為韓就是要選明年黨主席。對此，前高雄市新聞局長鄭照新以及前高雄市新聞局長王淺秋都曾否認這些消息。

據《中評社》報導，國民黨若派立委蔣萬安參選北市，在全黨資源挹注下勝選機會頗高，對於民進黨而言，需要製造更多變數使戰局更加詭譎。評論指出，一直傳出韓要選明年黨主席、桃園市長等消息，都可以看出韓即便不在政壇，其政治能量都不容小覷。也有一批北市藍營議員，盼藉由韓的聲勢拉抬選票，在言談中也透露出希望韓參選的口氣。

該評論認為，國民黨中央目前將韓國瑜當成隱形人，未來也沒規劃給韓國瑜的位子，讓其政治能量虛耗在那裡。該評論認為，韓仍有威力，國民黨必須要對韓粉的能量和聲量有所交代，否則韓若突然冒出來，打亂佈局，國民黨就什麼都不用選了。而韓若真的要退出政壇，他就連動都不會動，現在會出現在政治活動，有其政治意涵，就是不希望國民黨忽視其存在。「要怎麼按耐好韓國瑜，對於國民黨在台北這一局，未來會是重要課題」。

(中時新聞網)