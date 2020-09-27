ESPN球評「真理哥」皮爾斯(Paul Pierce)對於湖人遲遲沒被解決掉而感到不耐，他在節目上批評現在的球員很沒用，居然會害怕詹姆斯(LeBron James)，詹姆斯有什麼可怕的呢？

皮爾斯說：「今日的球員害怕詹姆斯，我知道光是詹姆斯站在眼前就會令他們渾身發抖。我那個年代是另一個等級的，我們才不怕詹姆斯。但是現在呢，恐懼已深植他們心中。」

其實先前皮爾斯就說過，詹姆斯排不進他心目中的史上前五，而且皮爾斯1998年選秀進入NBA，身為前輩，他當然不會怕詹姆斯。雙方首次於季後賽交手是在2008年，皮爾斯的塞爾提克陣中還有名人堂球星賈奈特(Kevin Garnett)、雷艾倫(Ray Allen)，但是苦戰7場才獲勝，當時詹姆斯23歲。2010年季後賽兩軍再度對決，仍是塞隊獲勝。

後來詹姆斯離開騎士，轉隊到熱火才打贏塞爾提克。連輸兩次之後，皮爾斯與賈奈特轉隊到籃網另起爐灶，但是他們已過巔峰期，到2017年退休再也沒贏過詹姆斯。現在的球員進入NBA時，詹姆斯已被視為聯盟第一人，心理上畏懼或是尊敬他是很正常的，就跟10年前大家都害怕布萊恩(Kobe Bryant)一樣。

(中時新聞網)